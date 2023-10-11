外資買超231.08億元 買最多的竟是它

台股今（11）日站上半年線，以16,672.03點，上漲151.46點，三大法人同步買超，外資終止連四賣轉為買超231.08億元，統計外資單日買超前十大個股，買超聯電（2303）48,327張最多，其次是買超永豐金27,758張，中信金居外資買超第三大，另外，台積電獲外資買超18,943張，連二買。

台股早盤以16,567.43點開高，由權王台積電領軍上攻，指數一度拉升至16,729.5點，收復季線、半年線，但盤中AI指標股走弱，緯創及廣達等重挫，盤面上台積電及其概念股、IC設計、記憶體、軍工股等表現亮眼，終場收在16,672.03點，漲幅0.92%。

統計三大法人合計買超254.52億元，三大法人同步買超，除了投信連續買超之外，外資也轉為買超，單日買超231.08億元；投信買超10.95億元，為連續47個交易日買超；自營商買超（合計）12.48億元，其中自營商（自行買賣）買超2.72億元，自營商（避險）買超9.76億元。

統計外資買超前十大個股依序是聯電、永豐金、中信金、矽統、台積電、國泰金、國泰永續高股息、兆豐金、元大金、華邦電等；買超前十大個股中，金融股占5檔，另外，電子股則都是半導體族群，包括晶圓代工、記憶體股等。

台積電今日開高走高，收在當日最高的544元，上漲12元，漲幅2.25%，市值14兆1,070億元，單日市值激增3,111.85億元，外資買超18,943張，連二買，投信買超296張，連三買，自營商買超1,072張，連三買，三大法人合計買超20,311張。

矽統今日收在漲停40.9元，上漲3.7元，創2002年5月以來、超過21年的新高價，外資買超19,416張。

統計外資單日賣超前十大個股依序是緯創、長榮航、英業達、陽明、元大滬深300正2、群創、中工、中鋼、長榮、定穎投控等；緯創今日跌破百元，以98.2元作收，下跌10.3元，跌幅9.49%，外資單日賣超59,173張。