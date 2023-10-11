快訊

哈佛學生挺巴勒斯坦 投資大老要求校方公開名單以拒聘

誰下令提早20分鐘放國慶焰火？ 台中觀旅局長終於說了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資買超231.08億元 買最多的竟是它

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股今（11）日站上半年線，以16,672.03點，上漲151.46點，三大法人同步買超，外資終止連四賣轉為買超231.08億元，統計外資單日買超前十大個股，買超聯電（2303）48,327張最多，其次是買超永豐金27,758張，中信金居外資買超第三大，另外，台積電獲外資買超18,943張，連二買。

台股早盤以16,567.43點開高，由權王台積電領軍上攻，指數一度拉升至16,729.5點，收復季線、半年線，但盤中AI指標股走弱，緯創及廣達等重挫，盤面上台積電及其概念股、IC設計、記憶體、軍工股等表現亮眼，終場收在16,672.03點，漲幅0.92%。

統計三大法人合計買超254.52億元，三大法人同步買超，除了投信連續買超之外，外資也轉為買超，單日買超231.08億元；投信買超10.95億元，為連續47個交易日買超；自營商買超（合計）12.48億元，其中自營商（自行買賣）買超2.72億元，自營商（避險）買超9.76億元。

統計外資買超前十大個股依序是聯電、永豐金、中信金、矽統、台積電、國泰金、國泰永續高股息、兆豐金、元大金、華邦電等；買超前十大個股中，金融股占5檔，另外，電子股則都是半導體族群，包括晶圓代工、記憶體股等。

台積電今日開高走高，收在當日最高的544元，上漲12元，漲幅2.25%，市值14兆1,070億元，單日市值激增3,111.85億元，外資買超18,943張，連二買，投信買超296張，連三買，自營商買超1,072張，連三買，三大法人合計買超20,311張。

矽統今日收在漲停40.9元，上漲3.7元，創2002年5月以來、超過21年的新高價，外資買超19,416張。

統計外資單日賣超前十大個股依序是緯創、長榮航、英業達、陽明、元大滬深300正2、群創、中工、中鋼、長榮、定穎投控等；緯創今日跌破百元，以98.2元作收，下跌10.3元，跌幅9.49%，外資單日賣超59,173張。

外資 台積電 台股

延伸閱讀

睽違三年！張忠謀周六將現身台積電運動會

緯創爆量走跌、單日成交逾20萬張 終場失守百元大關

台積電領軍、AI 族群漲跌互見 台股漲151點收16672點

台積電不是很會賺？債務為何一路攀升 陸行之拋5問：是否已偏離張忠謀「財務保守」原則

相關新聞

外資買超231.08億元 買最多的竟是它

台股今（11）日站上半年線，以16,672.03點，上漲151.46點，三大法人同步買超，外資終止連四賣轉為買超231....

股王信驊重返3,000元大關帶隊 台股再現11千金

台股今（11）日收16,672.03點，上漲151.46點，站上半年線，且重現11千金；股王信驊（5274）重返3,00...

台股上漲151.46點 三大法人買超254.52億元

台股今（11）日開高，盤中一度收復季線，指數衝達16,729.5點，終場則收在16,672.03點，上漲151.46點，...

Q4機會與風險並存 法人建議採「iPhone」資產配置因應

時序進入今年最後一個季度，升息近尾聲，經濟也較預期更具有韌性，整體而言有利於風險性資產後市表現，群益投信認為，由於短期在...

台積電領軍、AI 族群漲跌互見 台股漲151點收16672點

美股周二（10日）收高及台積電（2330）領軍上漲，拉高台股今（11）日走揚，收盤指數16,672.03點，上漲151.4...

IC 設計迎旺季補貨 聯發科重返800元飆上近16月新高

受惠於年底歐美及大陸購物季商機，IC 設計業者將迎接旺季補貨潮，有業者認為，「下半年好像沒有想像中那麼差」，聯發科（24...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。