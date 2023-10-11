股王信驊重返3,000元大關帶隊 台股再現11千金

台股今（11）日收16,672.03點，上漲151.46點，站上半年線，且重現11千金；股王信驊（5274）重返3,000元關卡之上，股價開高走高，收在今日最高的3,035元，上漲195元，漲幅6.86%，股王強漲領軍下，有逾半千金股上漲作收，其中，創意更是強勢飆上漲停1,575元。

台股早盤以16,567.43點開高，由權王台積電領軍上攻，指數一度拉升至16,729.5點，收復季線、半年線，終場收在16,672.03點，漲幅0.92%，站上半年線，亞德客-KY再衝上千元，台股11千金再現，其中，漲勢最強的首推創意，盤中就衝上漲停鎖死，股王信驊也不示弱，終場大漲6.86%，再度衝上3,000元之上。

另外，力旺收在2,240元，上漲80元，漲幅3.7%；大立光收2,145元，上漲55元，漲幅2.63%；祥碩收1,280元，上漲30元，漲幅2.4%；亞德客-KY收1,010元，上漲32元，漲幅3.27%；11千金中有6檔收紅。

旭隼則是以平盤1,625元收盤；下跌的則有股后世芯-KY，盤中翻黑，終場收在2,770元，下跌5元，跌幅0.18%；緯穎收在1,625元，下跌35元，跌幅2.1%；譜瑞-KY收1,080元，下跌10元，跌幅0.91%；材料-KY 1,075元，下跌15元，跌幅1.37%。

信驊9月營收3.22億元，為今年來單月新高，月增32.1%，年減32.5%，合計第3季營收7.97億元，為今年單季新高，季增17.2%，年減近四成；累計今年前三季營收為21.46億元，年減44.7%；法人預估在客戶需求持續回暖下，第4季營收有望續強。

創意9月合併營收23.25億元，月增2.31%，年增10.3%，創三個月以來新高，合計第3季合併營收68.1億元，季增3.39%，創三個季度以來新高；累計今年前三季合併營收199.26億元，年增24.87%，創歷史同期新高。

信驊、創意9月營收亮眼，推升股價表現，創意更帶動矽智財概念股的漲勢，包括智原、力旺、M31等股跟進大漲，不過，世芯-KY則是開高走低，盤中翻黑作收。