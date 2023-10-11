快訊

哈瑪斯靠低科技推土機 就攻破以色列高科技「鐵牆」

國慶焰火提早20分鐘施放 盧秀燕說這三人要負責

最新民調／賴清德躺著贏？這兩個組合都贏「賴蕭配」

群益投信展望第4季：「iPhone」配置策略 掌握趨勢、收益升級

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益投信2023第4季iPhone配置投資策略(資料來源：群益投信、2023/10/11)
群益投信2023第4季iPhone配置投資策略(資料來源：群益投信、2023/10/11)

近期討論熱度最高的科技新品莫過於萬眾期待已久的iPhone 15系列，這次大改款祭出的亮點再度令市場驚豔，包括採用全新的鈦金屬邊框、首推動作按鈕、A17 Pro晶片、5倍光學變焦等等，質感與性能一次滿足。在投資理財上，群益投信表示，第4季仍有利於風險性資產後市表現，不過短期在貨幣政策動向與經濟數據演變仍持續牽動市場，故在機會與風險並存的環境下，建議投資大眾仍可透過資產配置來掌握市場投資趨勢、打造投組收益升級，如同功能強大的iPhone滿足各式手機使用需求。

群益投信指出，第4季建議可採「iPhone」配置策略來因應，i代表Income oriented收益導向，以資產品質佳、收益亦具備吸引力、且升息末端受惠程度大的金融次順位債基金、投資級電信債ETF、投資級金融債ETF及25年期美債ETF值得留意；P代表Potential潛力市場，包括東協基金、中國基金；h代表High Dividend高息優勢，包括相對其他市場高殖利率的台股高息ETF，以及透過精選資產達到收益升級的優化收益成長基金；o意味著Outperform強勢市場，以印度、台灣、美國之股票型基金最為看好；n代表Nice Allocation，即適合穩健型投資者多考量的多重資產基金；E則是當前全球主流ESG趨勢，包括台股低碳ETF、智慧聯網電動車基金最能搶搭ESG低碳商機。

ETF iPhone

延伸閱讀

Q4機會與風險並存 法人建議採「iPhone」資產配置因應

ESG「錢」進趨勢不只能投資00878！ 兩檔主動基金績效勝出更打敗大盤

PChome虧損它卻大賺！全台首推iPhone訂閱制 網家小金雞如何讓華碩、三星搶合作？

新規格誘人 明年WiFi 7遍地開花

相關新聞

台股上漲151.46點 三大法人買超254.52億元

台股今（11）日開高，盤中一度收復季線，指數衝達16,729.5點，終場則收在16,672.03點，上漲151.46點，...

台積電領軍、AI 族群漲跌互見 台股漲151點收16672點

美股周二（10日）收高及台積電（2330）領軍上漲，拉高台股今（11）日走揚，收盤指數16,672.03點，上漲151.4...

Q4機會與風險並存 法人建議採「iPhone」資產配置因應

時序進入今年最後一個季度，升息近尾聲，經濟也較預期更具有韌性，整體而言有利於風險性資產後市表現，群益投信認為，由於短期在...

IC 設計迎旺季補貨 聯發科重返800元飆上近16月新高

受惠於年底歐美及大陸購物季商機，IC 設計業者將迎接旺季補貨潮，有業者認為，「下半年好像沒有想像中那麼差」，聯發科（24...

大摩喊千元目標價！聯發科創一年新高 帶動IC設計股漲勢

摩根士丹利（大摩）再度調升聯發科（2454）目標價，從880元升至1,000元，為目前內外資市場中最高目標價評等，並重申...

巨鎧今日競價拍賣每股得標均價84.76元 10月20日創新板上市

福邦證券輔導之汽車改裝車燈界的APPLE-巨鎧精密（2254）創新板初次上市前現金增資發行普通股承銷案，於今(11)日競...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。