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台股上漲151.46點 三大法人買超254.52億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股今（11）日開高，盤中一度收復季線，指數衝達16,729.5點，終場則收在16,672.03點，上漲151.46點，成交量3,589.84億元，三大法人買超254.52億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超231.08億元，投信買超10.95億元，自營商買超（合計）12.48億元，其中自營商（自行買賣）買超2.72億元，自營商（避險）買超9.76億元。

美股周二收高，台股早盤以16,567.43點開高，由權王台積電（2330）領軍上攻，指數一度拉升至16,729.5點，收復季線、半年線，但盤中AI指標股走弱，緯創（3231）及廣達（2382）等重挫，盤面上台積電及其概念股、IC設計、記憶體、軍工股等表現亮眼，終場收在16,672.03點，漲幅0.92%，站上半年線。

自營商 台積電

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