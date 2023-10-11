IC 設計迎旺季補貨 聯發科重返800元飆上近16月新高

受惠於年底歐美及大陸購物季商機，IC 設計業者將迎接旺季補貨潮，有業者認為，「下半年好像沒有想像中那麼差」，聯發科（2454）搭上 AI 浪潮，外資目標價喊上千元，今（11）日開高走高，重新站上800元關卡價，盤中一度衝高至816元，創下自去年6月22日以來、近16個月新高，且帶動 IC 設計族群連袂走高。

IC 設計業表示，近期庫存已降至相對低檔，客戶端因應年底購物商機，出現旺季補貨潮，不過，業者也點出，補貨潮並不是全面性的復甦，仍以個別廠商為主，因此包括雙11、感恩節、耶誕節等傳統購物旺季的終端實際買氣，才是最關鍵的因素，同時，在戰爭、通膨等影響下，部分終端應用仍然疲軟。

IC 設計業者認為，今年上半年處在庫存調整期，業績表現不佳，下半年包括代理商與客戶端近期庫存已到相對低檔，重新啟動補貨，推升營運表現逐漸趨於正常。

聯發科預估今年第3季營收約1,021~1,089億元，季增4~11%，年減23~28%，美元兌新台幣匯率的假設基礎為1比30.7；預估毛利率約45.5~48.5%，營業費用率約30~34%；法人推估聯發科第3季營運目標應可達成。

美系外資認為聯發科與高通間價格競爭壓力降低，有助毛利率的表現，加上 AI 浪潮所帶來的營收挹注，兩大因素下，重申對聯發科加碼評等，同時上調目標價至1,000元。

聯發科今日以790元開高，一度拉升至816元，重新站上800元，且創下1年多的新高，盤中漲幅逾3%；聯發科大漲，IC 設計族群也走高，創意、矽統飆上漲停，信驊、世芯-KY、力旺、智原、聯陽、M31等股都是上漲攻勢。