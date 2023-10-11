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台積電市值重返14兆 創意飆漲停帶領力旺、世芯-KY大漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電示意圖。圖／聯合報系資料照片
台積電示意圖。圖／聯合報系資料照片

創意協助微軟（Microsoft）開發 AI 晶片，傳出將在11月推出，台積電（2330）也將受惠，激勵兩家公司股價今（11）日表現，台積電早盤跳空開高大漲，市值重新站上14兆元，創意（3443）更是開高後飆上漲停1,575元鎖死，矽智財族群包括智原、力旺、M31、世芯-KY等股也跟進大漲。

台積電9月合併營收1,804.3億元，月減4.4%，年減13.4%；第3季合併營收5,467.32億元，季增13.7%，年減10.83%，創近三季來高點，優於財測預期；累計前三季合併營收1.53兆元，年減6.2%。

業界傳出台積電 AI 訂單明年大爆發，六大AI客戶群包括輝達（Nvidia）、超微（AMD）、特斯拉、蘋果、英特爾、及自行研發 AI 晶片並在台積電投片的國際大廠，明年投片需求將增加，挹注明年 AI 訂單比重有望較今年約6%顯著成長；台積電向來不評論單一客戶訊息及市場傳聞。

外電報導指出，微軟傳出可望在11月推出首款自家開發的人工智慧（AI）晶片 Athena，法人指出，微軟的 Athena 由 IC 設計服務廠創意協助開發，預期將採用台積電5奈米製程量產。

創意9月合併營收23.25億元，月增2.31%，年增10.3%，創三個月以來新高，合計第3季合併營收68.1億元，季增3.39%，創三個季度以來新高；累計今年前三季合併營收199.26億元，年增24.87%，創歷史同期新高。

台積電周二ADR收高，國慶日連假後開盤第一天，台積電跳空以542元開出，一度拉升至544元，朝著季線挺進，市值也重返14兆元之上，盤中漲幅1.87%；台積電大漲，創意的漲勢更強。

創意早盤以1,490元開出後走高，盤中衝上漲停1,575元鎖死，盤中成交量逾6,800張，居個股成交值第四大；創意強漲，帶動矽智財股的漲勢，智原開高走高，盤中漲幅逾3%；同屬千金股的力旺及世芯-KY也是大漲攻勢，盤中分別上漲逾3%、2%；M31盤中上漲逾2%。

台積電

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