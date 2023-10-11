騰雲營收／9月、第3季、前三季累計營收均創同期新高

新零售全方位解決方案服務商騰雲（6870）公告9月合併營收5,134萬元，月增6.7%，年增28.79%；第3季自結營收達1.47億元，較去年同期增加21.19%；1-9月累計營收約3.95億元，年增20.28 %。受惠下半年海內外新商場陸續開幕及既有客戶新訂單持續驗收，在9月、第3季營收、累計前三季營收均創同期新高，目前海內外訂單滿載，法人看好第四季營收仍可續攀高檔，全年營收有望維持高成長。

騰雲以代理結構朝向海外進行拓展，10月臨時董事會中通過擬在日本東京與當地策略夥伴一同投資設立子公司，預計於2024年第1季完成，積極進軍日本。騰雲代理發言人張雅筑表示，台灣遊客於日本的總消費額日前超過美國，是觀光總消費額之首，日本數位轉型架構整合成為剛需，騰雲近期持續獲取日本當地大型數位轉型訂單，目前已服務超過250個在地商家其支付平台今年迄今完成超過10億日幣的交易，日商整體營收貢獻超過25%，預期日本子公司的成立將迅速為母公司挹注營收。

騰雲同時提到，在AI軟體方案的國際拓展策略上，首重生態系整合，透過不同的策略夥伴建立客、商、金流一體化的解決方案以獲取訂單並拉升經濟規模，近期騰雲計畫透過策略投資加速方案生態系建置，就成熟的支付金融科技、行銷科技、 AI大數據分析、智慧終端整合等方案進行資本合作，快速延伸產品技術的深度及廣度，不但挹注EPS，更能奠定集團長期的營運及獲利成長基石。