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證交所提供嶄新操作介面 11月27日推具即時性「觀點」專區

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所調整各刊物規劃（臺灣證券交易所/提供）
證交所調整各刊物規劃（臺灣證券交易所/提供）

台灣證券交易所預訂於今(2023)年11月27日推出嶄新、具即時性的「觀點」專區，並於明(2024)年1月2日移除出版品專區及優化統計報表專區介面為即時提供投資大眾重要業務及特定議題觀點。

證交所表示，「觀點」專區作為未來出版品發布的主要平台。不同於現行傳統刊物定期出版，未來「觀點」專區將提供更即時、更深入的知識內容，以因應瞬息萬變的資本市場，滿足投資大眾對高品質資訊的需求。

為了配合「觀點」專區成立，證交所將自明年1月2日起移除公司官網出版品專區（路徑：官網＞產品與服務＞出版品），並停止發行部分定期刊物。除了出版品專區移除，統計報表專區介面（路徑：官網＞交易資訊&統計報表）也將同步於明年1月2日優化，取消使用時需選擇報表類型、設定查詢區間、點擊下載的繁複操作流程，改採橫向顯示當年度月份/季度、縱向顯示報表名稱的二維檢視呈現，將以嶄新樣貌提供使用者更親切友善的操作介面。

證交所 資本市場

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