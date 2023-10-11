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永豐投顧：投信態度堅定 中長線可靠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

指數短期應該難脫區間整理，不過，多方能扛住下探壓力，把支撐區推前到16,200點，顯見多方贏面較大。然而美國市場變數太多，永豐投顧不建議大舉進場，逢低布局還是較穩妥，本周中小型股票機會較大。

上周台股在16,200點至16,500點來回震盪，逐漸扭轉9月中以來的C波下跌態勢，下方買盤增強，原本預期的多頭防線由16,000點前推到16,200點。上方壓力仍有半年線橫梗，在國慶假期前多空雙方並未使出全力，市場成交量下降，等待打破僵局。

永豐投顧表示，美股資金面緊縮，這一切都源於美國聯準會態度不明，有意在市場製造壓力，以達到壓制通膨的效果。因此，未來隨著各種經濟數據公布，也將導致股市持續波動，可能要等11月FOMC會議決議才能逐漸穩定。另一方面，美國眾議院議長意外下台衍生更多的不確定性，唯一確定的是共和民主兩黨更不容易妥協，政策改變、政府關門等事件恐難以避免。

儘管外資持續站在賣方，投信則連續買超43天，態度堅定，成為多方主要力量，特別是在上周一(2日)買超金額達到53億元，推動台股指數大漲203點，顯示投信嘗試打破多空僵局。儘管後來受到外資賣壓打擊，投信仍繼續布局，從中長線角度看，投信著眼於年終行情，值得投資人繼續追蹤。

美國聯準會 台股指數

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