快訊

以巴衝突恐致國內缺藥？食藥署盤點：7藥證將受影響

人妻接獲丈夫外遇密告！一知對象竟是「她」又吐又暈 慘送醫後續曝光

出手調停？傳習近平將與以色列領導通話 陸外交部回應了

海外債夯 元大證券祭不限金額下單抽獎活動

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

元大證券日前推出受託買賣小面額的海外債券，讓年輕族群或投資人可輕鬆以最低面額2,000美元起，投資精選標的，且即日起於投資先生App委託買進成交海外債一筆，不限金額有機會抽中出國度假趣的獎項。

美國10年期公債殖利率9月創下2007年來歷史新高，美國知名投資大師華倫巴菲特亦於8月初受訪時表示，「每個人都知道，美元是全世界的準備貨幣。」

在後疫情時代，投資人加深關注國際市場的波動及訊息的釋出，似乎反映憂心經濟情勢再次變動，多一層思考是否該同步布局國際市場，而美國公債、國庫券、海外債券等標的是目前許多投資人關注焦點。

元大證券長期耕耘全方位投資理財服務，秉持著專業的金融使命，深耕台灣、立足海外，協助投資人實現「在地生活，全球投資」，自2023年初推出熱門海外債券電子下單服務，精選多檔債券標的，陪伴投資人更方便布局海外市場。

近期更進一步優化電子平台海外債券篩選功能服務，讓投資人可以更快速、容易地選擇出符合自身標準的投資，實現穩定收息的配置組合。

身為國內龍頭券商，元大證券為全方位滿足各年齡層投資人的需求，日前推出受託買賣小面額的海外債券，讓初入海外債券市場的投資人，輕鬆以最低面額2,000美元起，投資精選標的，為自己圓一個擁有被動收入的夢想。

「2,000美元起就能投資」不單是口號，在多變的金融環境中，元大證券領先市場趨勢，推出小額債券電子下單，將更有效率地幫助投資人保有資金的彈性操作和完善的規劃。

債券 美國公債

延伸閱讀

碧桂園9月銷售年跌逾8成 預告境外債恐再度違約

十檔除息債券商品 吸睛

365策略 應對後升息時代

境內債獲延展鬆口氣 陸媒稱碧桂園將啟動境外債重組

相關新聞

亞洲出口正處觸底過程！法人看好亞股具投資契機 原因曝光

聯準會可能須維持高利率環境更長時間、美國公債殖利率攀升，壓抑新興股市上周走弱。富蘭克林證券投顧表示，亞洲內需情勢穩健，加...

Meta 及 Google 連兩日走強 法人：看好美股中長期發展

美股周一(9日)主要指數開低，Meta及Google連兩個交易日走強，富蘭克林投顧表示，儘管利率動向、經濟變化、投資人情...

消費與科技兩大趨勢 重新定義新興國家的成長股

中國大陸九月官方製造業採購經理人指數擺脫連續五個月萎縮，由八月的49.7回升至擴張點之上來到50.2，非製造業指數也由5...

中東爆以巴戰事…法人：台股後市 四個關鍵

中東地區爆出以巴戰事，美股早盤下挫，恐慌指數拉高，惟亞股昨（9）日並未明顯反映此事件。

台股衝季線 四大利多撐腰…須留意短線地緣政治紛擾

台股短線走勢須留意以巴衝突是否擴大，投顧法人普遍暫以中性看待衝突事件，並指出在產業基本面復甦、本土資金護盤、大選前夕、美...

上市櫃76家營收搶眼 前三季超越去年全年

台股上周受觀望情緒干擾，指數在半年線上下游走，不過，隨台積電及大立光等重量級法說會、美股超級財報周將登場，法人認為，後續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。