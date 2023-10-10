海外債夯 元大證券祭不限金額下單抽獎活動

元大證券日前推出受託買賣小面額的海外債券，讓年輕族群或投資人可輕鬆以最低面額2,000美元起，投資精選標的，且即日起於投資先生App委託買進成交海外債一筆，不限金額有機會抽中出國度假趣的獎項。

美國10年期公債殖利率9月創下2007年來歷史新高，美國知名投資大師華倫巴菲特亦於8月初受訪時表示，「每個人都知道，美元是全世界的準備貨幣。」

在後疫情時代，投資人加深關注國際市場的波動及訊息的釋出，似乎反映憂心經濟情勢再次變動，多一層思考是否該同步布局國際市場，而美國公債、國庫券、海外債券等標的是目前許多投資人關注焦點。

元大證券長期耕耘全方位投資理財服務，秉持著專業的金融使命，深耕台灣、立足海外，協助投資人實現「在地生活，全球投資」，自2023年初推出熱門海外債券電子下單服務，精選多檔債券標的，陪伴投資人更方便布局海外市場。

近期更進一步優化電子平台海外債券篩選功能服務，讓投資人可以更快速、容易地選擇出符合自身標準的投資，實現穩定收息的配置組合。

身為國內龍頭券商，元大證券為全方位滿足各年齡層投資人的需求，日前推出受託買賣小面額的海外債券，讓初入海外債券市場的投資人，輕鬆以最低面額2,000美元起，投資精選標的，為自己圓一個擁有被動收入的夢想。

「2,000美元起就能投資」不單是口號，在多變的金融環境中，元大證券領先市場趨勢，推出小額債券電子下單，將更有效率地幫助投資人保有資金的彈性操作和完善的規劃。