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投資人湧向美元 法人：台股免慌

聯合報／ 編譯林聰毅、記者蔡靜紋高瑜君／綜合報導

哈瑪斯突襲以色列引發中東武裝衝突升溫的疑懼，促使投資人避開股票等風險資產，大舉湧向美元、日圓、債券及黃金等傳統避險資產。國際油價九日盤中一度大漲逾百分之五，專家說，除非衝突持續升級，否則不會對油價產生長期影響，但伊朗仍是一大變數。

至於對台股的影響，綜合國內投顧法人看法，這場地緣政治風險增添短線空頭氣勢，後續聚焦伊朗動向、原油價格、美股表現、美債殖利率走勢等四大關鍵。考量地緣政治風險的升溫、市場波動性增加，高持股、大部位的投資人可以適度降低部位，但不必過於恐慌。

台新投顧副總經理黃文清說，美股電子盤下跌會影響台股周三開盤表現，但研判影響有限，不致造成全面性的市場恐慌，看好台股一萬六二○○點有一定支撐，短期內指數前低不易跌破。

全球投資人擔心以色列衝突可能蔓延到更廣泛地區，且中東長期緊張局勢可能危害脆弱的全球經濟復甦。有恐慌指數之稱的ＶＩＸ波動率指數九日盤中跳升逾百分之十二，逼近四個月最高。

中東股市首當其衝，以色列基準TA-35股票指數八日大跌百分之六點五，創三年多來最大跌幅；九日盤中則反彈百分之○點五。道瓊期指下跌近兩百點，標普五百指數期貨和那斯達克指數期貨也都挫跌百分之○點六。歐股九日早盤走低， 大盤歐洲Stoxx六百指數跌約百分之○點四，法、德、英等歐洲三大股市大盤分別跌百分之一點一、百分之○點九及百分之○點一。在日、韓、台休市的亞洲股市，則呈現小幅波動。

市場瀰漫濃厚的避險氛圍，投資人紛紛改抱相對安全資產，美元應聲走高，兌六種一籃子貨的ＤＸＹ美元指數九日盤中強升百分之○點五至一○六點六；避險貨幣日圓盤中升值百分之○點二二，漲至一四八點九九日圓兌一美元。金價盤中上漲百分之一點二三至每英兩一八五五點五二美元。

油價方面，GasBuddy石油分析主管哈恩表示，「除非戰事蔓延到其他產油大國」，否則可能影響不到油價。但風險在於，如果衝突擴大，美國和伊朗捲入其中，將加劇影響油市。加拿大皇家銀行資本市場分析師指出，若以色列直接將矛頭指向伊朗，拜登政府將很難繼續對伊朗採取寬容的制裁態度。

指數 伊朗 油價

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