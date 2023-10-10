中東爆以巴戰事…法人：台股後市 四個關鍵

經濟日報／ 記者高瑜君蔡靜紋／台北報導
台股示意圖。 (聯合報系資料庫)
台股示意圖。 (聯合報系資料庫)

中東地區爆出以巴戰事，美股早盤下挫，恐慌指數拉高，惟亞股昨（9）日並未明顯反映此事件。

法人認為，對台股短線上攻或有心理層面影響，然評估各方因素，研判暫時中性看待，後市須觀察伊朗動向、原油價格、美股表現、美債殖利率走勢等四大關鍵變化。

以色列以及巴勒斯坦爆發近50年以來最大衝突，暴風中心的以色列特拉維夫指數單日大跌，但市場交易並未失序，且昨日已見到反彈。與台股連動度高的富台指以及摩台指跌幅也在1%以內。

在商品價格部分，雖然油價大漲4%，但並未收復上周的下跌；金價漲幅1%以內、美元指數漲幅在0.2%、美債殖利率走低，反應市場避險情緒雖升高，但尚未恐慌。

綜合國內投顧法人看法，這場地緣政治風險增添短線空頭氣勢，後續應留意伊朗動向、原油價格、美股表現、美債殖利率走勢。考量地緣政治風險的升溫、市場波動性增加，高持股、大部位的投資人可以適度降低部位，但不必過於恐慌。

第一金投顧董事長陳奕光認為，以巴戰爭可視為第六次中東戰爭，前一次中東戰爭引發國際油價大漲，因而必須密切觀察後續油價走勢，若油價持續大漲，加上美國非農新增就業遠高於市場預期，恐將引發市場對通膨升溫憂慮，提高聯準會（Fed）11月升息預期，促使國際資金從股票市場轉向債券市場。不過，此事件昨天並未對亞洲股市產生衝擊，各股市漲跌互見，目前看來不會影響台股連假後人氣回流的多頭走勢，但仍須密切觀察美債殖利率、美股走勢。

台新投顧副總經理黃文清認為，以巴戰爭短期將影響金融市場，看到資金流往黃金、原油等商品避險，美股電子盤下跌會影響台股周三開盤表現，不過，研判影響有限，看好台股16,200點具有一定支撐。

不過，法人認為，必須留意以色列已經對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」宣戰，預期衝突將不會在短期內結束，是否進一步擴散至伊朗將是後續的觀察重點。

原油價格 台股 美股

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