美債殖利率波動等雜音干擾 但資本市場仍以 AI 為主軸

安聯投信台股團隊表示，公債殖利率上升造成股市短期賣壓，但只要不像2022年大幅升息，主動式選股仍有操作空間；儘管近期美債殖利率波動等雜音仍干擾市場，不過大方向並沒有太大改變，仍以AI為主軸，聚焦具有行業進入門檻，並具有規格提升與均價增加的公司，將是下階段重要佈局關鍵。

就近期產業變化部分，安聯投信台股團隊表示，智慧型手機需求較預期佳，中國高階手機廠商重回市場推出新機，新款 iPhone 也隨後發表，均帶動市場買氣。市場擔憂該款中國高階手機可能出現排擠效應，但該款手機晶片效能過時，散熱、電池效能延續力有待考驗，加上其晶圓代工產能瓶頸及潛在的美國制裁風險，預計 iPhone 及相關供應鏈將不受影響。

安聯投信台股團隊分析，智慧型手機佔半導體終端應用約30-40%，智慧型手機需求回復，亦有利半導體復甦。後續可關注雙十一及美國第四季終端銷售旺季狀況。

在半導體部分，安聯投信台股團隊表示，半導體目前在低谷並隨時有可能可轉的狀態，且今年漲幅落後，但整體狀況較先前明顯好轉，有望在第四季有不錯表現；另外，IP（矽智財）、ASIC（客製化晶片）長期趨勢不變，因為有發現愈來愈多雲端、汽車大廠投入自研晶片，有利台灣產業長期發展。

就機會面，安聯投信台股團隊表示，建議聚焦市占率提升、滲透率增加、規格提升、產品組合優化及景氣循環末段如半導體族群。其中在電子部分，IP（矽智財）、ASIC（客製化晶片）、AI、雲端伺服器、車用電子、半導體族群等景氣循環末段受惠族群；傳產部分如綠能、儲能、航太軍功、生技醫療、景氣循環末段受惠族群。至於傳統伺服器相關，經歷了一年的修正之後，第四季開始看到好轉，預估2024年將回復溫和成長，亦可留意。