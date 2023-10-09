美股企業獲利將逐季回升 復甦力道將延續至2024年上半年

富蘭克林證券投顧表示，美國就業市場持續展現出韌性，而聯準會也在9月會議上修2023年 GDP 的同時下修了失業率，符合會後聲明提及的「穩健」措辭，這將有助強化市場對「經濟可望實現軟著陸」的預期，但與此同時，強勁的經濟可能使高利率維持更長時間（Higher for Longer）。

事實上，聯準會（Fed）已在9月會議暗示年內可能還將升息一碼，甚至下修了2024年降息預估，根據芝商所 FedWatch 工具數據，儘管市場仍預期5.25-5.5%的基準利率已是終點，不認為聯準會還將再次升息，但預計高利率環境還將至少持續至2024年5月，也代表高利率環境還將至少持續半年以上，美債殖利率近期也在這樣的預期修正下而快速走揚，再加上投資人持續關注高利率導致政府和民眾利息負擔上升、政府關門危機仍存、就業貸款重啟還款、汽車工人罷工的潛在影響，短線上可能會持續影響投資人信心。

富蘭克林證券投顧表示，中長線來看，穩健成長的經濟加上持續降溫的核心通膨可望成為支撐美股的基礎，另根據Factset （9/29）數據，市場正面看待後續企業獲利表現，雖第3季企業獲利仍可能出現-0.1%的負成長，但隨後的2023年第4季以及2024年第1季和第2季將分別成長8.3%、8.6%、12.1%，顯示企業獲利將逐季回升，復甦力道還將延續至2024年上半年，穩健的財務基本面同樣有利於美股。

值得留意的是，隨美國即將步入傳統消費旺季，若今年底美國民眾能維持穩健消費力道，亦有助修復投資人信心，統計過去30年數據，美股在每年歲末三個月的平均漲幅分別達到1.5%、1.88%、1.17%。一個市場重大變數仍是聯準會，其利率動向持續將牽動股市表現，不過，隨升息週期接近尾聲且隨時間經過降息預期開始發酵，可望帶動美債殖利率逐漸回落，進而幫助釋放美股潛在表現。

整體而言，儘管利率動向、經濟變化、投資人情緒等不確定因素均可能干擾市場，但仍看好美股中長期發展，建議採取定期定額方式介入，並看好AI科技股票、全球氣候變遷等主題型股票。