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美貨幣政策走向不明確？法人：兩大組合享受低波動度

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
在美國貨幣政策未明確走向降息前，未來美國長期殖利率較難出現大幅向下調整。示意圖／路透
在美國貨幣政策未明確走向降息前，未來美國長期殖利率較難出現大幅向下調整。示意圖／路透

在美國貨幣政策未明確走向降息前，未來美國長期殖利率較難出現大幅向下調整。法人建議，投資人可以採長、短天期的不同美債ETF作靈活配置，選擇在明年美降息前，先配置較高比例短天期美債ETF，可享受較低的投資組合波動度。

群益0-1年美債ETF（00859B）經理人李鈺涵表示，從資產性質來看，美國短天期債由美國政府所發行，不僅享有高信評，其市場規模與交易量皆大，流動性佳，也能提供收益優勢，因此在現階段市場不確定性尚存之下，適合資金停泊並提供一定之收息的短天期債仍具配置吸引力。

新光美債1-3 ETF（00831B）經理人簡伯容表示，第4季起，全球金融市場受到利率政策影響減緩，不過聯準會認為美國勞動市場仍然過熱，將透過較晚降息來冷卻經濟與抑制通膨，未來維持高利率時間將較長且較久，美國公債殖利率不會立刻下降，期待中長天期美債的資本利得短期不易實現。短天期公債殖利率與長天期公債殖利率呈現倒掛情況下，反而成為資金停泊的避風港。

永豐1至3年期美國公債ETF（00856B）經理人周彥名補充，美國短債的短存續策略有助於緩解債市波動對投資組合的影響，因此提高美短債的投資策略可發揮增收益、控風險的效果，提供投資組合相對穩定的力量。

美國公債 ETF

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