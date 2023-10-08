台、美股將進入財報旺季 法人關注這四族群

觀察135檔國內投資股票型基金，統計至10月5日，今年以來平均報酬率為43.7%，可見到主動式台股基金表現略勝一籌。法人建議，接下來台股及美股即將進入財報發布旺季，盤面焦點放在「9月營收」及「第4季續旺族群」。

總統大選倒數突破100天，政府基金大撒幣，帶領台股大盤一舉突破月線賣壓成功化解，法人預估下周國慶連假後，大盤有望延續反彈行情，市場關注的台股投資亮點，將集中在「高純度AI供應鏈」、「利基型IC設計及IP股」、「矽光子及CPO族群」與「高速傳輸概念股」。

日盛上選基金研究團隊指出，近期加權指數在權值股撐盤下，指數強彈化解了市場對探底的風險。根據券商預估，2024年AI伺服器出貨量將可見到強勁成長，訓練用AI伺服器出貨量2024年成長率將可達200%至57.2萬台。

新光店頭基金經理人陳郁翔表示，投資人可以關注9月營收具實質貢獻一線AI大廠，其中包括散熱、電源與伺服器或組裝方面廠商，第4季股價將持續有所表現，同時具高純度的AI供應鏈，也會是2024年台股繼續火紅的亮點族群。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，隨AI訂單逐步顯現，可望挹注台股企業獲利成長，景氣基本面亦持續復甦，預期長線股市將延續多頭格局，可提前逢低布局台股第4季旺季行情及選舉行情。