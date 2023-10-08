高利率維持下的投資策略？安聯投信這樣看

美國聯準會9月決議按兵不動，聯邦資金利率區間維持在5.25%至5.50%，並預期今年底前將再升息1碼，符合市場預期，但令人意外的是明年預估降息幅度由4碼縮小為2碼，主席鮑爾在記者會的發言也進一步為利率峰值將更高、更久做了更明確的定調。

就市場氛圍上，安聯投信表示，市場最糟狀況已過、投資氣氛也隨之好轉、不再那麼悲觀；但緊接著，漲多的市場開始對好消息反應鈍化；另一方面，總體經濟面傳來的好消息，卻也讓市場擔心聯準會可能持續升息的政策壓力，美公債殖利率也再度攀揚。

若進一步檢視，推升目前全球公債債券殖利率來自於以下三方向。首先，在高通膨的環境下，主要國家央行持續收緊貨幣政策，包括升息與量化緊縮，但因為服務業需求所帶動的薪資與服務類價格上漲，景氣與通膨降幅都低於預期，各國央行必須且能夠維持利率於高檔更長時間。

其次，能源食品價格回落，但因為疫情後，民眾服務類消費需求（旅遊、觀光、餐飲等）增加，服務類價格居高不下，核心通膨表現高於預期。

第三，連續性升息壓抑製造業與房市表現，但新冠疫情舒緩後，服務業逐漸恢復，拉升就業與薪資，支撐經濟表現，全球經濟成長高於預期。

安聯投信表示，下半年以來受到全球央行緊縮貨幣政策影響，全球景氣表現疲弱，但疫情舒緩，服務業將支撐就業市場，加上部分製造業在歷經長時間的庫存調整，有機會受惠年底消費旺季帶動，全球景氣軟著陸的機率仍高。

就主要國家貨幣政策上，安聯投信表示，其中已開發市場國家通膨持續放緩，但核心通膨仍在相對高位，多數已開發市場國家央行將維持既有緊縮政策。美國方面，聯準會已將美國實質利率推升至正值之上，利率已經來到限制性水準，但優於預期的就業市場與高於目標的通膨，將使得聯準會將政策利率維持在高檔一段時間。

歐洲通膨仍將迫使歐洲央行持續升息，但目前來看，能源價格回落將使得通膨壓力舒緩，加上歐洲景氣持續低迷，歐洲央行緊縮貨幣政策在下半年或將放緩；日本央行總裁表示日本潛在通膨仍未達到2%的目標，日銀將會繼續維持超寬鬆貨幣政策，寬鬆貨幣政策立場是少數維持鴿派的已開發國家。

新興市場國家升息周期早於已開發市場國家，故通膨回落較為明確，連帶今年反而有放鬆貨幣政策的空間，包括中國與巴西都有機會持續透過寬鬆貨幣政策來刺激經濟。

展望後市， 安聯投信表示，美聯準會連續性升息壓抑製造業與房市表現，但隨著疫情舒緩後，服務業逐漸恢復生氣，進而拉升就業與薪資，支撐經濟表現，全球經濟成長高於預期；第3季企業獲利成長預估持續好轉，美企業獲利預估亦有望逐季修正走升，市場短線拉回，仍看好美股表現。

策略上，安聯投信表示，由於就業市場具韌性，提供消費支撐，企業獲利動能也優於預期，可藉由成長股及折價的非投資等級債券，與攻守兼備的可轉債組合，兼顧收益及成長投資機會；但因利率仍在高檔，建議以美國收益和短債策略來平衡收益與波動；同時強化趨勢性題材如AI、台股等趨勢性主題部位，參與結構性成長。