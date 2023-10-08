外資上周大賣逾400億 賣最多的不是科技股而是這族群

台股10月第一周指數收在16,520點，周線雖有連二紅表現，但外資賣超逾400億元，為主要賣壓所在。據統計，外資上周賣超最多的是友達，達8.3萬張，其次是新光金，達5.7萬張。在前十大賣超排行中，以金融與面板族群為主要賣壓重心，其中金融股最外，占達一半家數。

據統計，外資在 10月第一周賣超的前十名個股中，排名依序為友達、新光金、長榮航、中鋼、開發金、群創、玉山金、緯創、00712復華富時不動產、富邦金。賣超最多的是友達，達8.3萬張，其次是新光金的 5.7萬張，為單周唯二賣超逾5萬張以上的個股。

長榮航、中鋼、開發金、群創也都有逾4萬張以上的賣超。整體來看，外資賣超的重心主要落在面板與金融股，而航空、鋼鐵的龍頭股，以及AI指標股緯創也都是外資砍出重點。

友達2日晚宣布正式簽訂協議，將以企業價值6億歐元，約新台幣204億元收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH(BHTC) 百分之百股權。透過此股權收購案，預計將於2024年上半年以自有資金完成交割，透過此收購案將整合雙方資源，發揮互補綜效，進一步體現友達落實全球化策略布局與完善智慧移動生態圈決心。但消息宣布後，外資不賞臉，一路賣超。

除友達外，另一面板大廠群創也在賣超前十之列，顯示外資對面板股短期看法轉趨保守。據研調機構集邦科技（TrendForce）近日發布的10月上旬面板報價，電視、監視器、筆電等三大應用全面持平，宣告面板價格數月來的漲勢劃下休止符。集邦並示警，當下面板市場需求已轉弱，品牌客戶也據此要求面板廠降價，使後市報價有壓。

金融股則受到近來美國公債市場遭遇沉重賣壓，債券價格下跌、走勢反向的殖利率猛竄，市場利率勁揚又打擊美股，以致股債俱挫令投資人惴惴不安，停滯性通膨（stagflation）風險已升高，不利於金融股和不動產股。殖利率暴漲的環境應會促使美國聯準會（Fed）改變思維，甚至採取行動。外資上周賣超前十名個股中，與金融及不動產相關股即占一半，包括新光金、開發金、玉山金、富邦金等。

此外，值得注意的是AI股，外資上周賣超指標股緯創達2.5萬張，但內資投資卻與其對作，買超達1.8萬張，且為內資買超第一名個股，顯示目前內外資對AI股的後市表現看法分歧。分析師指出，AI人工智慧是今年度最熱門的股市題材，但已使美國大型科技股股價漲翻天，台灣的AI股也同步受惠，不過，一旦市場對這些大型科技股的看法轉變，這些當紅的AI股股價可能急轉直下，能否香到年底，有待觀察。