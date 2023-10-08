股海自由行／外資賣錯了 台股醞釀軋空

美股四大指數8、9月盡墨，費半指數今年曾大漲逾五成，但8月跌4.9%，9月又大跌6.8%。美商務部長因打不死華為而極度不安，AI晶片銷陸擬擴大管制，白宮可能再出重拳，輝達（NVIDIA）及超微（AMD）先前提供給大陸降等的AI晶片，恐破局，但輝達已雙腳築底，看漲。現在美國內部問題多，罷工、快閃搶劫、議長被罷，美元短線雖強，會不會也即將見頂？

台股自去年第4季來連漲三季，外資7-9月大賣3,739億元，第3季才小跌3.3%，已連賣四年2.28兆元，由2020年3月8,523點大漲到去年創天價18,619點，至今仍在16,520點。相比與美元聯繫的香港，恆生指數「連跌四年」，我認為外資賣錯台股，加權指數未來會超過恆生，形成「黃金交叉」。

上次專欄標題：「三重底vs.三尊頭，拚中秋變盤」，6月16日的17,342點、7月18日的17,401點、7月31日的17,463點是三尊頭；半年線上下，有8月17日的16,264點、9月11日的16,398點及9月22日的16,202點的三重底。一旦突破7月7日頸線16,593點，就能軋空外資回補，就如同去年11月至今年3月初那一段急行軍反攻。

此外，第4季有1,810億元政府代操金額釋出，ETF及高股息基金大吸金的投信8月2日至今連買46天，外資9月大賣台積電，7-9月連三黑， 第3季跌9.2%，台積電ADR在第3季大跌13.9%更多。能不能漲？要看外資是否回補；會不會跌？要看內資守不守得住。

大摩又翻多喊台積電上718元，聯發科上千元，但小看IP股王世芯-KY才2,880元而已，外資總是高捧台積電，但忽略許多有潛力的小型股。明年台積電CoWoS產能增加兩倍，9月25日傳出向弘塑、辛耘、萬潤等設備股加大訂單，明年AI概念股的營收三級跳，創意的IP、中砂的鑽石碟、家登的光罩盒及所有AI伺服器供應鏈都會成長。

記憶體龍頭三星第2季已減產20%，9月再減到50%，威剛喊記憶體看漲15%；鴻海因i15帶動，9月營收大增六成；大立光9月營收也創46個月新高，市場尚未完全復甦，但第4季已先預期「做夢行情」，明年許多公司大成長，AI一定旺，庫存也一定要補了，但有些IC晶片可能拖到明年第3季才會真正轉好。

上次點出PC、NB、手機、網通、車用電子、散裝航轉佳，目前仍持續。投機的AI小股先漲，上半年賠0.58元的機殼股迎廣，由第2季的14.2元大漲到54.2元，創2004年5月以來新高。中國競爭對手陷入水冷專利問題，機殼股旭品連虧兩年，第1季仍虧0.28元，第2季大賺0.63元，今年1-10月的月K線連十紅，由12.3元飆到44.7元，創12年新高。

Meta裁員元宇宙，但9月27日大會強攻AI；戴爾（DELL）緊密合作的供應鏈緯創及光寶科分別拿下最關鍵的AI伺服器組裝與電源訂單；10月18日鴻海科技日，傳出黃仁勳來站台，投機股先漲，但AI正規軍廣達、緯穎、緯創、川湖、營邦、世芯-KY、創意、奇鋐等伺機而動。林百里近日演講：「AI算力需求每三個月增加一倍，已超越摩爾定律」。台下的台大學生睡著了一半，投資人呢？（作者是萬寶投顧董事長）