三大法人認養股 升勢壯

加權指數上周彷彿坐雲霄飛車上沖下洗，雖然周線收紅且站上月線，不過震盪劇烈，個股波動幅度大，但籌碼面獲得三大法人同步買超個股，相關如華邦電、晶豪科、聯發科等，股價相對強勢且後市看好，有機會延續漲勢。

篩選近一周三大法人外資、投信、自營商同步買超個股，包括華邦電、晶豪科、兆豐金、大聯大、威剛、永豐金、神達、宏碁、金居及聯發科。

三大法人買超前三名個股是華邦電、晶豪科及兆豐金，分別買超2.7萬張、1.3萬張及1.2萬張。

其中外資最青睞的是華邦電，買超2.5萬張，其次是買超兆豐金1.07萬張、晶豪科9,002張。

投信最愛宏碁，買超4,277張，其次是大聯大、威剛，也有3,866張、3,421張買超。

自營商近一周買超前三名則是晶豪科、宏碁及永豐金。

產業來看，電子股八檔，以半導體、電腦及周邊設備為主，金融股有兩檔。觀察三大法人同步買超股近一周漲跌幅，僅一檔兆豐金小跌，以晶豪科大漲21.8%最飆，其次威剛、金居，分別上漲10.0%、9.2%。其他上漲個股，也都勝過加權指數近五日1%的漲幅。

統一投顧董事長黎方國指出，台股現在最大問題就是土洋對作。外資上周仍賣超，且已經把今年來的買超全數回吐，雖然投信連續買超46日，仍不敵外資賣壓。外資可能因為海外資金需求而贖回，尤其是部分股價已經漲多個股，自然成為提款機。

不過，在外資普遍賣超情況下，也有捨不得賣、甚至逆勢加碼個股，應是認為價格相對偏低，且對其未來樂觀看好。

例如聯發科，就有外資摩根士丹利證券喊出目標價1,000元，聯發科6日收盤價786元，距離目標價還有空間，近五日也獲得外資3,386漲的買超，沒有外資賣壓，股價自然更有漲升空間。

台新投顧副總經理黃文清認為，如果是土洋同步作多，尤其是外資跟投信同步看好，顯示基本面獲得認同外，第3季財報也可樂觀期待。