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儒鴻營收／9月23.82億元、月年雙減 Q4今年最旺

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

成衣雙雄之儒鴻（1476）今（6）日公布9月營收23.82億元，月減11.9%、年減17.83%；累計前九月營收222.91億元，年減30.57%。儒鴻表示，由於交換季的關係，9月營收的確比較淡，不過在匯率助攻下，第3季毛利率有機會維持歷史高檔水準。

展望未來，目前短單比例已從先前40%降至25-30%，隨客戶長單回溫效應顯現，10月開始會明顯上來，第4季會是今年最旺的一季；預計明年第1季市況也會很不錯，將優於今年同期很多，年增看雙位數成長。

儒鴻指出，先前已預告過9月因交換季的關係，所以營收比較淡，不過布料營收達11億元多，為今年新高；至於獲利部分，則因挑單生產，所以產品ASP不受影響，再加上匯率助攻，第3季毛利率有機會維持歷史高檔水準。

第4季則維持原先看法，10月開始客戶恢復下單後，因有布料跟成衣雙重訂單遞延、約有3億多的金額，所以10月營收會明顯上來，表現值得期待。

儒鴻表示，由於去庫存是漸進的過程，目前庫存已經見底，買方開始研究要採購哪些新品，近來客戶詢單力道有增溫的趨勢，同時下單勇氣也慢慢回籠，隨稼動率提升，加上自有產能回升至九成以上，部分廠區還會爆單下，第4季營收季增、年增都有望雙位數成長、會是今年最旺一季。

至於明年第1季，儘管NIKE庫存算是去化速度比較慢的，但回補庫存應該在明年開始發酵，Lululemon則速度快很多，今年表現不錯，尤其在布料這一塊。綜合以上，目前短單比例已從先前40%降至25-30%，隨客戶長單回溫效應顯現，預計明年第1季市況會很不錯，將優於今年同期很多，年增看雙位數成長。

營收 儒鴻

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