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台股上漲67.05點 三大法人賣超20.25億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台股雙十連假前開高震盪，今（６）日盤中曾一度拉升至16539.13點，終場收16520.57點，上漲67.05點，漲幅0.4%，成交量2192.49億元，三大法人賣超20.25億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超35.12億元，投信買超20.88億元，自營商賣超（合計）6.01億元，其中自營商（自行買賣）買超14.03億元，自營商（避險）賣超20.04億元。

台股周線連二紅，台積電（2330）早盤以530元開出，終場收532元，上漲4元，漲幅0.75%，台積電今日公布2023年9月營收報告。2023年9月合併營收約為1,804億3,000萬元，較上月減少了4.4%，較去年同期減少了13.4%。

自營商 台積電

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