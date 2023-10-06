台股上漲67.05點 三大法人賣超20.25億元

券商市占率前三名分別是元大、凱基、富邦，八月成交金額分別為1.93兆元、1.76兆元、1.13兆元，累計前八月則有10.82兆元、9.79兆元、6.02兆元。前三大券商合併成交金額來看，無論單月或前八月的市占率大概都吃下三成左右，按照正常道理，這三檔金融股的證券手續費賺翻，儼然就是「股市賭場概念股」...

2023-10-06 11:30