運輸族群表現強勢 四維航股價漲逾2％

台股今（6）日因台積電、鴻海、金融及航運類股點火而走揚，其中，運輸族群表現強勢，包括：四維航（5608）、台航、志信、台驊投控、亞航。四維航早盤表現突出，今日以19.45元開盤，漲幅逾2%。

法人表示，四維航船隊以中、小型船舶為主，運價長期相對穩定。輕便型主力船全年平均日租雖低2022年均價，但是仍比2019年價高。轉投資的綠舞觀光飯店，受惠於暑期國旅與觀光商機加持，挹注營收與獲利仍有期待。

業外部分，法人指出，上半年綠舞飯店營收為約1.19億元，較去年同期成長23%。國門開放後，國人跨境旅遊直接衝擊到國旅市場，四維航公司適度調整房價，在產品的價格上競爭外，亦針對不同市場，提供不同產品，以分散經營風險為疫情後的觀光行銷主軸。

不過法人也提醒，大陸房地產問題，製造業也衰退，整體需求復甦緩慢，導致散裝市況低迷。