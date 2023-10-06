快訊

葬禮後又遇砲襲！俄轟炸烏克蘭咖啡館，51居民死亡

美豬涉嫌「洗產地」 盧秀燕：公布81家餐飲業者名單

日圓跌破150防線日本政府非救不可？背後有2大難題

運輸族群表現強勢 四維航股價漲逾2％

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股今（6）日因台積電、鴻海、金融及航運類股點火而走揚，其中，運輸族群表現強勢，包括：四維航（5608）、台航、志信、台驊投控、亞航。四維航早盤表現突出，今日以19.45元開盤，漲幅逾2%。

法人表示，四維航船隊以中、小型船舶為主，運價長期相對穩定。輕便型主力船全年平均日租雖低2022年均價，但是仍比2019年價高。轉投資的綠舞觀光飯店，受惠於暑期國旅與觀光商機加持，挹注營收與獲利仍有期待。

業外部分，法人指出，上半年綠舞飯店營收為約1.19億元，較去年同期成長23%。國門開放後，國人跨境旅遊直接衝擊到國旅市場，四維航公司適度調整房價，在產品的價格上競爭外，亦針對不同市場，提供不同產品，以分散經營風險為疫情後的觀光行銷主軸。

不過法人也提醒，大陸房地產問題，製造業也衰退，整體需求復甦緩慢，導致散裝市況低迷。

觀光 營收 台積電

延伸閱讀

中秋連假旅遊少…宜蘭旅宿訂房率5成 業者：目標國慶連假

日月潭花火音樂嘉年華10月5日登場 7周推7場次系列活動

澎湖輪6日晚間首航 內部設計裝潢先開箱

把旅展住宿券偷偷放大了！力麗觀光、宜蘭綠舞入住升等再加碼 全新日月潭力麗溫德姆溫泉酒店也適用

相關新聞

國慶連假後台股趨勢 分析師：關注 AI、IC 和籌碼面強勢股

在國慶連假和非農業就業數據公告前，台灣股市呈現觀望態勢，相對穩定。外資持續賣出股票，對指數造成壓力，但內資的買盤持續增強...

真假「證券概念股」哪一檔最純？元大金、開發金、富邦金…一個關鍵抓重點！

券商市占率前三名分別是元大、凱基、富邦，八月成交金額分別為1.93兆元、1.76兆元、1.13兆元，累計前八月則有10.82兆元、9.79兆元、6.02兆元。前三大券商合併成交金額來看，無論單月或前八月的市占率大概都吃下三成左右，按照正常道理，這三檔金融股的證券手續費賺翻，儼然就是「股市賭場概念股」...

台股開盤上漲29.41點！台積電上漲2元 關注9月營收表現

周四（5日）美股四大指數下跌，但台股今（6）日開盤上漲29.41點，開盤指數16,482.93點；今日台積電（2330）...

大立光9月營收驚艷 早盤與力旺上演第三高價股爭霸

大立光（3008）9月合併營收55.72億元，月增22.6%，創2019年來高點，預期10月拉貨動能更好，今（6）日跳空...

網通股光環早盤攻漲停 法人看好下半年網通產業

雖周四（5日）美股四大指數下跌，導致台股今（6）日開低，但網通族群卻逆勢抗跌，其中相關個股光環（3234）甚至在早盤奔上...

【早晨財經速解讀】買盤不斷 都是誰在接美債？美醫療罷工7萬人 非農決定利率？

最近全球債市掀起拋售潮，已拉高借貸成本到十多年來高點，英國金融時報（FT）分析，這或許意味著近年持續買進數兆美元公債與公司債的銀行業者、保險公司、退休金基金和私募股權業者，都可能蒙受巨大損失。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。