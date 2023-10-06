真假「證券概念股」哪一檔最純？元大金、開發金、富邦金…一個關鍵抓重點！

【文．玩股講客人】

從元大金整體獲利結構來看，獲利最大來源就是元大證券，2022年八月稅後淨利貢獻12.03億元，來到2023年八月則成長到13.85億元...

自2022年五月啟動升息至今滿週年，2022年的低迷成交量又復活，2023年又重新回到成長。以日均量來看，2022年平均是3,052億元，來到2023年則成長至3,214億元，這對券商來說當然是利多。

如果再從台股細拆股票及ETF，2022年八月平均月成交量為2017.96億元，其中股票貢獻約1,896.77億元，而ETF則有98.8億元，前八月總成交量是4.64兆元。

來到2023年則出現大爆發，前八月累計成交量為7.48兆元，相較2022年同期多出將近3兆的規模，月平均成交金額更突破3開頭的3,399.99億元，股票同樣來到3開頭的3,215.9億元，ETF則160.96億元，從這樣的市場交投熱來看，券商肯定是最大受惠者。

從另一個角度來看，券商市占率前三名分別是元大、凱基、富邦，八月成交金額分別為1.93兆元、1.76兆元、1.13兆元，累計前八月則有10.82兆元、9.79兆元、6.02兆元。前三大券商合併成交金額來看，無論單月或前八月的市占率大概都吃下三成左右，按照正常道理，這三檔金融股的證券手續費賺翻，儼然就是「股市賭場概念股」，獲利應該都要飛天了對吧？但實況到底如何，直接從獲利結構就能找到答案。

元大金：純度最高的證券概念股

從元大金整體獲利結構來看，獲利最大來源就是元大證券，2022年八月稅後淨利貢獻12.03億元，來到2023年八月則成長到13.85億元。從累計稅後淨利來對照就差更多了，2022年前八月繳出91.06億元，2023年前八月則衝上破百億的101.26元，整整多出十億元的成長，再加上升息帶動元大銀行及元大期貨（保證金）的獲利成長，因此元大金整體獲利確實是跟著台股交易行情在走，再加上元大投信發行的ETF也是國內最大，所以這檔金融股當然是純度極高的「證券概念股」。

開發金：旗下證券子公司叫凱基

很多人都知道凱基證券很有名，但其實這家證券的母公司是開發金，這就比較少人聽過，另外旗下還有轉投資中國人壽，看到這裡你應該就有底了，這家金融股的主要獲利並非證券業務，而是壽險投資收益。從2022年前八月獲利來看，凱基證券貢獻26.03億元，2023年前八月則爆衝到51.3億元，幾乎是翻倍成長！另外中國人壽則呈現不同面貌，2022年前八月的總損益為168.96億元，2023年前八月則縮水到91.35億元，顯然升息壓力還在，也造成金控整體獲利衰退，所以凱基證券獲利翻倍增加25億元也沒什麼用，因為中國人壽就衰退77億元，券商再怎麼爆發也很難扭轉劣勢，頂多只能減緩衰退，開發金前八月仍衰退30億以上，從券商獲利角度來看，開發金就屬於「假」券商概念股。

富邦金：併購日盛金而成為市佔第三名

再看到富邦金的狀況，其實也跟開發金很雷同，不過特別之處是，目前富邦證券的市占率有日盛金的貢獻，到底吃下日盛金的證券業務有沒有變強？以絕對值來看，2022年前八月的稅後淨利是35.43億元，2023年前八月則上升至51.46億元，確實是成長相當多，但如果跟開發金、元大金來比的話，獲利依舊矮人一截，畢竟市占率就放在那邊了。再看到金控整體獲利，2023年前八月稅後淨利為623.8億元，前一年同期則是890.98億元，衰退超過200億以上，這主要當然是來自壽險獲利大衰退，而富邦證券成長幅度也不到20億元，用比例來看，等於券商賺1元，結果壽險虧20元，證券概念股的純度當然更低，低到可以說是「假的」。

最後整理一下，當你看到股市交易熱度極高，就要記得聯想券商受惠股，前三大券商的母公司分別是元大金、開發金、富邦金，但也不是股市強就能直接受惠，以純度來說，元大金當然是最高，其他兩家金控的獲利主要來自壽險，股市好壞對整體獲利並沒有這麼直接的關係。單純以股市交易熱的受惠族群而言，元大金是真正的概念股，而假概念股則是開發金、富邦金。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：如何從元大金、開發金、富邦金判斷「真假」概念股？從一個關鍵抓重點！