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9月營收+外傳黃仁勳將再度來台助攻 鴻海開高挑戰月線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

鴻海（2317）9月合併營收6,607億元，月增60.05%，為同期次高，業界則是傳出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將再度來台，參加鴻海10月18日科技日活動，市場期待再帶動AI與電動車鏈的熱潮；營收表現亮眼推升鴻海今（6）日早盤開高，一度收復月線，盤中漲幅逾1%。

鴻海將在10月18日舉行2023年科技日活動，今年除發表新款電動車之外，還將強調鴻海集團在3+3領域的研發卓越成果，包括智慧電動車、智慧製造、智慧城市、低軌衛星與數位健康。

業界則是傳出，黃仁勳將再度來台，參加鴻海科技日活動；黃仁勳今年5月底來台，現身台北國際電腦展（COMPUTEX），掀起全台生成式AI狂潮，這次在短時間內二度來台，預料將再推升國內AI與電動車鏈的熱潮，不過，鴻海與輝達對相關傳言都不置評。

受惠於蘋果iPhone 15系列新機熱銷效，鴻海9月合併營收6,607億元，月增60.05%，年減19.65%；第3季合併營收1.54兆元，季增18.43%，年減11.65%；前三季合併營收4.3兆元，年減7.65%；隨著資通訊產業傳統旺季到來，鴻海第4季業績將較第3季顯著成長。

鴻海早盤以105元開高後一度拉升至105.5元，收復月線，盤中漲幅1.44%。

鴻海 營收

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