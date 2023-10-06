10/6【早晨財經速解讀】買盤不斷 都是誰在接美債?美醫療罷工7萬人 非農決定利率?

最近全球債市掀起拋售潮，已拉高借貸成本到十多年來高點，英國金融時報（FT）分析，這或許意味著近年持續買進數兆美元公債與公司債的銀行業者、保險公司、退休金基金和私募股權業者，都可能蒙受巨大損失。

債券數據商Trepp分析師安德森表示，美國銀行業的債券投資組合中，最不透明部分的帳面損失接近4,000億美元，為史上最高。美債殖利率8月底再度上漲後，費城地區銀行業者Western Alliance Bancorp股價已崩跌20%。

Autonomous研究公司指出，若債券投資組合的帳面損失完全實現，截至6月底，美國大銀行的普通股權第一類資本比率遭受2個百分點的衝擊。相較下，歐洲銀行業者上半年遭受的衝擊介於0.8~1個百分點，但在銀行業發布第3季財報時，這個衝擊預料將擴大。

歐洲央行（ECB）已全面評估歐元區銀行業對利率快速攀升的曝險，7月公布的調查結果顯示，ECB監管的104家銀行中，債券組合在2月的未實現淨損失共為730億歐元，在ECB壓力測試的最糟情境中，這些損失可能再擴增1,550億歐元。

壽險公司向來是債券的大型持有人，以債券支持退休金給付義務等負債。風險在於，利率快速上升，會鼓勵客戶將長期產品變現，迫使保險業者賠錢賣掉債券或其他資產。

至於公司債市已遭逢公債殖利率陡升帶來的沈重壓力，美國高收益債券平均殖利率本周升破9.3%，高於一個月前的8.5%。PGIM固定收益公司共同投資長皮德斯認為，殖利率上漲對槓桿較高、或較倚賴槓桿購買房地產的企業，造成較重的壓力，企業將出現高於往常的債務違約，並且經歷更加困頓的利率環境。

對私募股權業者而言，利率將維持更高更久的前景，在多個層面都是壞消息。由於收購業者苦於因應借錢成本變高的影響，交易速度已放慢，導致業者更難出售資產，也更難為投資人賺錢，業者償息能力也更緊繃。

最近這波公債殖利率上漲，已使英國退休金基金再度遭遇擔保品追繳令，顧問業者說，若公債殖利率繼續上揚，仍可能迫使一些退休金基金要出售較難交易的資產。

決策官員和投資人都在擔心，債市最新一輪震盪可能在金融體系的多個領域造成嚴重損害。