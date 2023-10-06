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勞退基金來了 台股大選行情起跑

聯合報／ 記者朱漢崙蔡靜紋／台北報導
台股示意圖。本報系資料庫
台股示意圖。本報系資料庫

美債殖利率回跌、美元回檔帶動美股收紅，台股昨天反彈回升，指數上漲一八○點，收在一萬六四五三點。台股近來走勢呈現投信買、外資賣的土洋對作局面，政府基金也再注入資金活水，新、舊制勞工退休基金昨天撥款一七五億元給國內七家投信公司。法人表示，政府做多企圖明顯，宣告總統大選行情起跑，台股短線上看萬七。

據了解，新、舊制勞工退休基金一一一年第一次國內投資（絕對報酬類型）標案總計七百億元，由安聯、施羅德、國泰、第一金、野村、華南永昌、匯豐等七家投信操盤，昨天先撥款四分之一、一七五億元，昨天操盤人已有投入不少資金進場買股。

外資昨持續賣超台股十二點七億元；投信買超九點四八億元，連四十五買，共一三○二點二四億元；自營買超三點六三 億元，合計買超○點三八億元。

金管會證期局昨天也公布外資進出台股動向及匯出入統計，九月外資賣超一六八○億元，匯出卅二點八億美元（不含陸資），儘管今年前九月仍淨匯入一○五點六億美元，但七至九月連續淨匯出，合計共匯出一三七點八六億美元，若以九月底匯價卅二點二六八計算，約台幣四四五一億元。

證期局副局長黃厚銘指出，外資如果只是賣超，沒有淨匯出的話，代表仍有信心，只是暫時賣掉股票而已。

台股 外資 投信

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