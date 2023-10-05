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野村證券看五檔台灣科技股 這檔千金股維持「買進」評等

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
野村證券近日於香港舉行「台灣企業日」活動，除提前揭露第3季表現外，也對第4季及未來展望進行解析，成為一窺後續科技景氣的重要風向球。圖／聯合報系資料照片
野村證券近日於香港舉行「台灣企業日」活動，除提前揭露第3季表現外，也對第4季及未來展望進行解析，成為一窺後續科技景氣的重要風向球。圖／聯合報系資料照片

野村證券近日於香港舉行「台灣企業日」活動，除提前揭露第3季表現外，也對第4季及未來展望進行解析，成為一窺後續科技景氣的重要風向球。活動邀請相關科技指標廠包括千金股信驊（5274）及譜瑞-KY（4966）、成熟製程晶圓代工廠世界、網通IC廠瑞昱、零組件廠聯茂等。

信驊估計第3季營收季增中高個位數、第4季則達雙位數成長，野村則分別預期各成長5%、21%，主因是7月起人工智慧（AI）伺服器訂單增加，第4季大量交付，帶動遠端伺服器管理晶片（BMC）出貨大增。野村對於信驊維持「買進」評等，目標價維持在3,500元，根據2024-25年的獲利預估，給予50倍的本益比。

另一檔千金股譜瑞-KY則表示，第3季毛利率可望接近第2季44%的水準，預期產業的庫存水準很低，客戶雖然不願意下超過兩個月的訂單，但終究要建立基本庫存。譜瑞-KY獲得野村「中立」的評等，野村基於對於明年的獲利預估，給予20倍的本益比，目標價維持在940元。

世界同樣獲得野村「中立」的評等，目標價維持在78元，基於對於明年的獲利預估，給予15倍的本益比。世界預期，產能利用率如果恢復到80%，加上補貼取消，平均售價就可望趨於穩定。但如果產能利用率無法上揚，獲利就會承壓。

瑞昱預期明年重新回到成長軌道，同樣獲得野村的「中立」評等，目標價為350元；聯茂也獲得「中立」的評等，目標價為94.4元，成長動能為AI伺服器及汽車等產品。

信驊 科技股

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