台股上漲180.14點 三大法人買超0.38億元
台股今（5）日於開高走高，盤中最高一度上漲至16477.61點，終場收16453.52點，上漲180.14點，漲幅1.1%，成交量2400.4億元，三大法人買超0.38億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超12.73億元，投信買超9.48億元，自營商買超（合計）3.63億元，其中自營商（自行買賣）買超4.02億元，自營商（避險）賣超0.39億元。
台股反彈上漲近200點，台積電（2330）開高走高，早盤以523元開出，終場收528元，上漲8元，漲幅1.53%，重返5日均線及10日均線，而聯發科（2454）同樣表現強勢，早盤以783元開出，終場收最高786元，上漲6元，漲幅0.76%，距離前高793元只有7元之差。
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