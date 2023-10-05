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併購效益誘人 文曄創天價、14個交易日飆漲65%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
文曄董事長鄭文宗。本報資料照
文曄董事長鄭文宗。本報資料照

半導體IC通路商文曄（3036）在9月14日宣布收購加拿大商 Future Electronics 全部股權案之後股價一路往上漲，今（5）日開高走高，一度衝達121.5元，寫下歷史新高價，在併購效益誘人下，吸引買盤持續湧進，統計14個交易日股價飆漲65.75%。

文曄宣布以38億美元（約台幣1,216億元）現金收購加拿大IC通路商Future Electronics公司100%股份；在收購完成後，將進一步推升文曄的產業地位。

Future總部在加拿大，上半年營收為29億美元，營業利益2.28億美元，稅後淨利1.84億美元，營運軌跡達47個國家，約5,200名員工；文曄表示，兩家公司高度互補，預計將可為客戶、供應商、員工和股東的所有利害關係人創造長期且永續的成長價值。

文曄因現金收購加拿大IC通路商Future Electronics公司，推升股價上漲，被列為注意股，日前依證交所要求公布今年8月自結數，單月稅後純益6.82億元，年減11%，每股純益0.77元；法人看好文曄的併購效益，預估明年獲利可望翻倍成長。

文曄早盤以115元開出，一度拉升至121.5元，創下歷史新高，盤中漲幅逾7%；統計從9月14日宣布併購案以來，14個交易日以來股價由73.3元往上拉升，截至今日高點，漲幅達65.75%，若以半導體通路商股價來看，僅次於崇越（5434）。

文曄 加拿大 半導體

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