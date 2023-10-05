特斯拉大漲激勵概念股表現 定穎飆掛牌高、錩新衝漲停

電動車大廠特斯拉（Tesla）上季總交車量43萬5,059輛，低於第2季的46萬6,140輛，不如市場預期，但重申今年總交車目標不變，周三股價大漲5.93%，台股多檔相關概念股今（5）日走強，定穎投控（3715）開高後衝上91.4元，創掛牌新高，錩新更是爆量飆上漲停。

特斯拉公布上季總交車量，在截至9月30日的第3季期間，交車量比第2季少了近7%，也不如LSEG訪調分析師預估的45萬9,949輛，甚至比最不看好的分析師預估的44萬2,000輛還差；上季總產量為43萬488輛，比去年同期36萬5,923輛多，但低於第2季的47萬9,700輛。

特斯拉上季的交車量和產量都較前一季減少，股價一度下跌，但周三則是出現強彈，終場收在261.16美元，上漲14.63美元，漲幅5.93%， 特斯拉大漲，相關概念股也受到激勵，股價上漲居多。

定穎投控自結8月歸屬母公司業主淨利為1.36億元，年增12.19倍，每股純益0.49元，近期股價走勢強勁，自8月初低點30.25元附近一路上漲，今日以89元開高後一度拉升至91.4元，創下掛牌以來新高，盤中漲幅逾2%。

錩新表現更強，早盤以29元開高後衝上漲停30.8元，一舉站上5日線、月線及季線；堤維西盤中漲幅逾2%，東陽盤中漲幅逾3%，胡連盤中漲幅逾2%。