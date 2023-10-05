美股四大指數齊揚 帶動台股早盤大漲逾百點、台積電開523元

周三（4日）美股四大指數上漲，影響台股今（5）日開盤上漲40.51點，開盤指數16313.89點；今日台積電（2330）以523元開出，上漲3元。

根據國內大型投顧指出，拜登政府有意在10月7日對中晶片禁令滿一年時更新規定，在新禁令配合下，預計封鎖更大範圍的晶片設備進入中國，對於整體電子族群恐將產生不利影響。

而台股也在預期心理之下，股價再度走弱，大盤再度失守5日均線，技術指標中RSI再度跌到50以下空方區，MACD負的柱狀體也擴大，KD指標開口出現密合，短期均線再度下彎，5日線未站穩，操作宜保守。

選股策略，由於美股科技股重挫過程中，美光股價相對穩健，帶領整體記憶體族群，再加上近期投信回補，股價表現相對抗跌，建議可以持續留意記憶體概念股。

由於記憶體近期受到三星、海力士、美光等擴大減產規模，報價出現止跌回穩。雖然第3季整體表現仍不佳，即將公布的季報也可能交出不好的成績單，但目前市場普遍預期第4季合約價有機會將調漲。

周三（4日）美股四大指數收盤：道瓊指數上漲127.1點、漲幅0.3%，那斯達克指數上漲176.5點、漲幅1.3%，標準500指數上漲34.3點、漲幅0.8%，費半指數上漲48.3點、漲幅1.4%。

台股ADR周三隨大盤收紅，台積電ADR收盤上漲1.4%，報86.6美元，換算為台幣為每股560.9元，較台北交易股票溢價率7.8%。

美股周三收盤上漲，那斯達克指數勁揚超過1%，逆轉前一天拋售的走勢，因最新經濟數據顯示，9月美國民間新增就業數增幅低於預期，促使市場提高對聯準會可能避免進一步升息的押注。

非必需消費品類股上漲2%，領漲標普500指數各類股，其次是通訊服務和科技類股，包括亞馬遜等大型股走高。美國公債殖利率從16年高點回落。10年期公債殖利率報4.7%。

ADP全國就業報告受到了投資者的歡迎，他們擔心利率上升以及聯準會可能需要在更長時間內維持更高利率。

三大法人周三集中市場合計賣超314.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超259.2億元，投信買超22.4億元，自營商（自行買賣）賣超32.6億元，自營商（避險）賣超45.1億元。

統一期貨表示，選擇權未平倉部分，10月第一周周選買權最大未平倉為16,800點，賣權最大未平倉為16,200點，整體來說市場較第一周悲觀，PUT最大未平倉下修16,200。

周三台指期走弱，月線下彎進入半年線之下，整體盤勢偏空。後續觀察於頸線位置，買盤能否守穩並支撐台股，若延續走弱賣壓湧現，跌破頸線，須留意台股中長期轉向震盪偏空格局。