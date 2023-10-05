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早晨財經速解讀／股債雙殺！房貸利率直衝8% 利率升這麼快 市場遲早出事？

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10/5【早晨財經速解讀】股債雙殺!房貸利率直衝8% 利率升這麼快 市場遲早出事?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市周三（4日）收盤上漲，那斯達克指數勁揚超過1%，逆轉前一天拋售的走勢，因最新經濟數據顯示，9月美國民間新增就業數增幅低於預期，促使市場提高對聯準會可能避免進一步升息的押注。

道瓊工業指數4日收盤上漲127.17點，漲幅0.39%，報33,129.55點；標普500指數上漲34.3點，漲幅0.81%，報4,263.75點；那斯達克指數上漲176.54點，漲幅1.35%，報13,236.01點。費城半導體指數勁揚1.43%至3,424.92點。

非必需消費品類股上漲2%，領漲標普500指數各類股，其次是通訊服務和科技類股，包括亞馬遜等大型股走高。美國公債殖利率從16年高點回落。10年期公債殖利率報 4.735%。

ADP全國就業報告受到了投資者的歡迎，他們擔心利率上升以及聯準會可能需要在更長時間內維持更高利率。

Wealthspire Advisors高級副總裁兼顧問Oliver Pursche說：「從技術角度看，我們可能有點超賣。」「今年9月，我們看到策略師和投資人的信念都發生了轉變。似乎人們終於明白，利率將在更長時間內維持較高水準，聯準會很快就會降息的想法是虛構的。」

Pimco（品浩）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）表示，美股顯然存在價值高估，美債殖利率只有「大幅」下跌才能證明當前估值的合理性。

近期的疲軟表現使標普500指數接近其200日移動平均線，目前這條均線位於4,203點附近。

周三的其他數據顯示，8月美國工廠訂單增幅超過預期，不過將於周五公布的9月非農就業報告才是本周的關鍵經濟消息。投資人也等待將於本月中旬揭開序幕的第3季財報季。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

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