提升資本市場競爭力 證交所舉辦推動優質企業上市座談會

臺灣證交易所為持續推動台灣資本市場的發展，提升我國資本市場的競爭力。自10月起證交所與四大聯合會計師事務所共同規畫一系列「推動優質企業上市」專題交流座談會。

首場與KPMG安侯建業合辦的座談會10月4日於台北君悅酒店舉辦，對我國資本市場具上市申請(IPO)意願的公司踴躍與會，現場反應熱烈。證交所董事長林修銘在會中發表演說，說明台灣資本市場以傳產金融為基礎帶動電子產業崛起，供應鏈完整且深受國際市場認同，即使國際形勢變化不斷，仍然具國際關鍵性地位，展現無可取代的獨特性。未來台灣資本市場如何運用豐沛人才及技術等優勢，透過產業整合及驅動創新，積極朝向數位經濟發展，將創造及滿足更多型態的新經濟需求，帶動台灣產業轉型、國際競爭力提升。

證交所成立一甲子，每十年為一個期程，由開業起步、制度系統變革、以國際前瞻帶動台灣企業公司治理觀念及產品多元、到近期逐筆交易、零股交易、新設創新板等創新再變革，證交所期許能為台灣證券市場擘劃下一個十年。證交所將以過去的經驗建立Capital Ecosystem資本市場生態系為方向，以創新驅動、政策驅動及資本市場驅動為方向，結合各界資源協助企業開發潛能、配合國家整體產業多元發展，希望能引發齒輪效益，帶動臺灣資本市場的競爭力，營造良好資本市場生態圈，協助企業也推動臺灣資本市場發展。

透過與企業的面對面溝通管道，介紹台灣資本市場現況及IPO流程，並由會計師帶來「企業上市應注意事項」議題分享，期盼透過經驗分享及流程介紹，為具上市意願的優質企業於上市之過程中提供助益，推動更多潛在優質企業加入資本市場。

這次座談會邀請到上市公司瑞鼎科技（3592）總經理林文聰分享申請上市過程及上市後對公司整體助益，為這次座談會亮點。2023年截至目前計有18家公司向臺灣證券交易所申請上市，產業類別橫跨綠能環保、數位雲端、生技醫療及運動休閒等新經濟領域，證交所預期年底前也還有其他公司將陸續提出IPO申請，未來將持續投入更多的資源，以具體行動支持新創生態系的良性發展，並發揮正面影響力，更多不同領域的新經濟公司加入資本市場，進而擴大整體資本市場規模。