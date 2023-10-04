快訊

基泰昨才漲停…今「基泰忠孝」大樓百億元成交 買家是這號人物

亞運羽球／最後一舞沒帶回獎牌 戴資穎晚間道歉：對自己失望

不斷更新／盧秀燕宣布放颱風假！ 中彰投等13縣市明天停班停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股開低走低…外資賣超逾250億元 竟是這個族群遭賣最多

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股今（4）日於開低走低，盤中最低一度下殺至16203.34點，終場收16273.38點，下跌180.96點，成交量2382.38億元。圖／聯合報系資料照
台股今（4）日於開低走低，盤中最低一度下殺至16203.34點，終場收16273.38點，下跌180.96點，成交量2382.38億元。圖／聯合報系資料照

台股今（4）日於開低走低，盤中最低一度下殺至16203.34點，終場收16273.38點，下跌180.96點，成交量2382.38億元，三大法人賣超314.66億元，外資賣超259.08億元。據統計，外資賣超聯電（2303）31,836張，為賣超榜首。

外資今賣超前十大依序為聯電、玉山金、新光金、友達、開發金、中信金、中鋼、台積電、群創、復華富時不動產。

玉山金今日開低走低收最低，早盤以24元開出，終場收23.8元，跌幅1.24%，股價創去年11月以來新低；玉山金遭外資賣超23,900張，排名賣超第二，為連續第六日賣超。

新光金連續三日下跌，今日一舉跌破半年線，股價早盤以9.02元開出，終場收8.94元，跌幅1.43%；外資今日賣超新光金22,429張，位居賣超第三，為連續第三日賣超。

開發金創下近一年新低，早盤以11.65元開出，盤中最高一度拉升至11.7元，隨後賣壓湧現，終場收11.55元，跌幅1.28%；開發金遭外資賣超18,579張，排名賣超第五，為連續第十日賣超。

外資今買超前十大依序為矽統、華通、復華台灣科技優息、聯嘉、富邦恒生國企正2、神達、廣達、華航、元大滬深300正2、陽明。

外資 玉山金 三大法人

延伸閱讀

破底警報再起！台股大跌180點 專家分析原因

0050跌破半年線就是「買進時機」？ 歷史數據一年後平均漲幅13.4％

熱錢出走 外資轉賣台股158億

四檔台股股票型商品 淨值創高

相關新聞

台股開低走低…外資賣超逾250億元 竟是這個族群遭賣最多

台股今（4）日於開低走低，盤中最低一度下殺至16203.34點，終場收16273.38點，下跌180.96點，成交量23...

再現12千金？亞德客-KY最後一盤衝上千元 市場關注這幾檔

台股今（4）日大跌，終場收在16,273.38點，下跌180.96點，跌幅1.10%，但是千金股卻是再添一家，亞德客-K...

櫃買中心舉辦大專營競賽優勝頒獎 並響應世界投資者周活動

櫃買中心自2008年起每年舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，到今(2023)年已邁向第16年，今年繼續採用線上學習及投資...

提升資本市場競爭力 證交所舉辦推動優質企業上市座談會

臺灣證交易所為持續推動台灣資本市場的發展，提升我國資本市場的競爭力。自10月起證交所與四大聯合會計師事務所共同規畫一系列...

美國投等債殖利率創金融海嘯最高 復華投信推升級機動到期債券基金2.0

美國升息循環接近尾聲，目前美國投資等級債指數殖利率是2008年金融海嘯時期以來的最高進場機會，復華投信表示，可透過聚焦A...

破底警報再起！台股大跌180點 專家分析原因

台股今（4）日受到美股重挫，指數表現弱勢，開盤再度跌破5日均線，由於美國8月職缺意外增加，加上美國10年期公債殖利率創2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。