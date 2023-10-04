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台股開低走低…外資賣超逾250億元 竟是這個族群遭賣最多
台股今（4）日於開低走低，盤中最低一度下殺至16203.34點，終場收16273.38點，下跌180.96點，成交量2382.38億元，三大法人賣超314.66億元，外資賣超259.08億元。據統計，外資賣超聯電（2303）31,836張，為賣超榜首。
外資今賣超前十大依序為聯電、玉山金、新光金、友達、開發金、中信金、中鋼、台積電、群創、復華富時不動產。
玉山金今日開低走低收最低，早盤以24元開出，終場收23.8元，跌幅1.24%，股價創去年11月以來新低；玉山金遭外資賣超23,900張，排名賣超第二，為連續第六日賣超。
新光金連續三日下跌，今日一舉跌破半年線，股價早盤以9.02元開出，終場收8.94元，跌幅1.43%；外資今日賣超新光金22,429張，位居賣超第三，為連續第三日賣超。
開發金創下近一年新低，早盤以11.65元開出，盤中最高一度拉升至11.7元，隨後賣壓湧現，終場收11.55元，跌幅1.28%；開發金遭外資賣超18,579張，排名賣超第五，為連續第十日賣超。
外資今買超前十大依序為矽統、華通、復華台灣科技優息、聯嘉、富邦恒生國企正2、神達、廣達、華航、元大滬深300正2、陽明。
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