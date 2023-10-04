經濟基本面持穩 留意亞洲非投等債布局點

今年美國GDP上修，有極大機率經濟呈現軟著陸，而且通膨增長率亦逐漸減低，法人預期企業違約率將受到控制，亞洲投資非投資級債殖利率達12%以上，加上經濟基本面持穩，可留意布局時點。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊表示，亞洲非投資等級債券相較於全球及美歐非投資等級債，更具收益率高特性，且擁有低存續期間、低利率敏感度之特性。目前ML亞洲非投資等級債指數殖利率約12.06%，利差為703bps，價值面深具優勢。

從基本面觀察，印尼持續推動經濟復甦，煤炭及金屬等需求持續，加上近期印尼央行停止升息循環，且通膨已降至2-4%目標區之內，預期債券價格將有所支撐。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，亞債後市表現主要觀察中國大陸經濟的展望，近期中國大陸政府頻繁出台穩增長政策，主要方向有三，首先化解債務風險，8月18日央行和國家監督管理局召開聯合會議，化解金融風險，包括地產、地方政府、民營企業的債務風險。

其次，地產政策優化，一線城市紛紛實施認房不認貸，有助於提升地產剛性需求。第三，活躍資本市場，調降印花稅、限制IPO等，均有助於減輕資本市場資金流出壓力，後續有望再出台更多資金入市的措施。中國大陸官方進一步刺激融資市場，有助於中國大陸及亞洲債券後市表現。

張瑋芝指出，操作上專注於短天期、基本面佳、融資需求低且管制風險低的安全標的；產業上，仍看好石油與天然氣產業，具防禦特性的通訊產業以及評價面具吸引力的消費產業。