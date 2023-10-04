國泰5Y+新興債年化配息率逾6% 10月18日最後進場

國泰5Y+新興債（00726B）採每季配息，每年1、4、7、10月為除息月份，第一階段公告配息金額達0.54元，預估年化配息率達約6.6%，是10月配息率最高的債券ETF。00726B將在10月19日進行除息，投資人在10月18日（含）以前買入都能參與此次配息。

目前全球股市因殖利率竄高而震盪，股債齊跌，但全球央行都已開始討論結束升息，而各國經濟前景也多強韌，其中特別是多數新興國家的經濟成長前景預測將高於先進成熟國家許多，成長動能強勁，有望帶動新興市場債後市行情。

國泰投信指出，截至10月3日，隨市場加速反應升息尾聲的到來，新興市場債收益率衝破6.66%，高於近五年平均的4.57%逾2個百分點，相當具有吸引力。而且市場已充分預期美國聯準會Fed在這次的升息循環最多只會再升息一次，明年就是降息循環開啟的年度。

根據最近三次升息循環（2001、2007、2019年）尾聲狀況來看，在美國聯準會Fed宣布最後一次升息後到降息之前，新興美元債平均上漲11.4%。而根據過去13年的歷史資料，當新興市場債收益率破6%後進場，持有3個月~9個月的平均報酬可達約9到12%，甚至正報酬機率都達到100%，顯示下方風險相當有限，現在就是非常不錯的進場時機。

國泰投信建議投資人可透過相關債券ETF，布局新興市場鎖定高利率的配息，同時中長線布局也能賺到價差，而國泰5Y+新興債ETF是配置殖利率較高的新興市場主權債及類主權債，並把波動度相對較低的新興市場企業債納入投資組合，是少數能兼顧收益和安全性的好選擇，在此時各種債券殖利率飆高的階段，新興市場債的殖利率相對又更高，未來降息資本利得空間也大，適合在降息前進行布局，可以債息、價差兩頭賺。