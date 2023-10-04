快訊

不斷更新／中颱小犬直撲南台灣！高雄、台南宣布明日停班課 各地颱風假資訊一覽

小犬颱風逼近！10縣市發布豪大雨特報 恐一路下到明天

名單出爐！民進黨不分區立委提名委員會 陳建仁、卓榮泰入列

破底警報再起！台股大跌180點 專家分析原因

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股受到美股重挫，指數表現弱勢，開盤再度跌破5日均線。圖／聯合報系資料照
台股受到美股重挫，指數表現弱勢，開盤再度跌破5日均線。圖／聯合報系資料照

台股今（4）日受到美股重挫，指數表現弱勢，開盤再度跌破5日均線，由於美國8月職缺意外增加，加上美國10年期公債殖利率創2007年來最高水準，同時，美國10月初將再擴大限制企業出口AI晶片與晶片製造工具至大陸下，終場指數下跌180點，收在16,273點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，央行認為今年主要經濟體的經濟表現分歧，美國經濟穩健成長，歐元區及英國景氣低迷，日本經濟溫和成長，大陸經濟回溫。而明年全球經濟，先進經濟體如美、歐、英、日等依舊穩定成長，南韓、台灣與東協等經濟則可望轉佳，唯一較大風險就是大陸經濟下行。

央行也指出，今年全球貿易量成長率持續下滑，明年可望回穩，由於今年終端需求不振，加上廠商因地緣政治調整供應鏈生產基地，影響全球貿易成長動能，國際機構普遍預測，今年全球貿易量成長大幅低於去年，明年可望因需求復甦，產業庫存回歸正常水準，全球商品貿易情勢回穩，經濟活動將持續回溫。

分析師表示，拜登政府有意在10月7日對中晶片禁令滿一年時再次擴大管制措施，主要會根據這段時間來，日本和荷蘭等盟國對中國新推出的晶片限制措施來調整，在新禁令配合下，預計封鎖更大範圍的晶片設備進入中國，若規模擴大，對於整體電子族群恐將產生不利影響，而台股也在預期心理下，行情再度走弱，大盤再度失守5日均線，技術指標中RSI再度跌到50以下空方區，MACD負的柱狀體也擴大，KD指標開口出現密合，短期均線再度下彎，5日線未站穩前，操作宜保守。

晶片 美國經濟 台股

延伸閱讀

打擊芬太尼！美制裁中國供應網 起訴8家中企

「國家面臨嚴峻挑戰」 白宮喊話眾院：速選出新議長

麥卡錫丟眾院議長寶座 顯露共和黨選前陷內訌

共和黨阻援烏克蘭又拉下議長麥卡錫 拜登致電安撫盟國

相關新聞

如何成為股市贏家？Q4布局台股 專家看好「這4族群」

美股輝達（NVIDIA）掀起全球AI（人工智慧）應用熱潮，帶動台廠供應鏈股價大漲，更推升今年加權指數最高攻至1萬7,463點，卻因外資逢高持續減碼，令台股失守萬七大關。

10/4【早晨財經速解讀】就業太強勁?10年債殖利率再創高!拜登2024通膨大變數?麥卡錫丟議長寶座

美國股市標普500指數周二收在6月1日以來最低水準，經濟數據強化聯準會（Fed）可能需要維持高利率的預期心理。

破底警報再起！台股大跌180點 專家分析原因

台股今（4）日受到美股重挫，指數表現弱勢，開盤再度跌破5日均線，由於美國8月職缺意外增加，加上美國10年期公債殖利率創2...

台股下跌180.96點 三大法人賣超314.66億元

台股今（4）日於開低走低，盤中最低一度下殺至16203.34點，終場收16273.38點，下跌180.96點，跌幅1.0...

台股回測近期低點 下挫180.96點收16,273點 台積電跌9元收520元

台股今（4）日受到美股周二（3日）跌勢較重，開盤走低，盤中在平盤下起伏而未能出現明顯反彈，收盤指數16273.38點，下...

法人：看好記憶體族群發展和前景

美股周二（3日）四大指數下跌，影響台股今（4）日市場，不過受到三星、海力士、美光等擴大減產規模，法人看好記憶體相關族群未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。