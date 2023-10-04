破底警報再起！台股大跌180點 專家分析原因

台股今（4）日受到美股重挫，指數表現弱勢，開盤再度跌破5日均線，由於美國8月職缺意外增加，加上美國10年期公債殖利率創2007年來最高水準，同時，美國10月初將再擴大限制企業出口AI晶片與晶片製造工具至大陸下，終場指數下跌180點，收在16,273點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，央行認為今年主要經濟體的經濟表現分歧，美國經濟穩健成長，歐元區及英國景氣低迷，日本經濟溫和成長，大陸經濟回溫。而明年全球經濟，先進經濟體如美、歐、英、日等依舊穩定成長，南韓、台灣與東協等經濟則可望轉佳，唯一較大風險就是大陸經濟下行。

央行也指出，今年全球貿易量成長率持續下滑，明年可望回穩，由於今年終端需求不振，加上廠商因地緣政治調整供應鏈生產基地，影響全球貿易成長動能，國際機構普遍預測，今年全球貿易量成長大幅低於去年，明年可望因需求復甦，產業庫存回歸正常水準，全球商品貿易情勢回穩，經濟活動將持續回溫。

分析師表示，拜登政府有意在10月7日對中晶片禁令滿一年時再次擴大管制措施，主要會根據這段時間來，日本和荷蘭等盟國對中國新推出的晶片限制措施來調整，在新禁令配合下，預計封鎖更大範圍的晶片設備進入中國，若規模擴大，對於整體電子族群恐將產生不利影響，而台股也在預期心理下，行情再度走弱，大盤再度失守5日均線，技術指標中RSI再度跌到50以下空方區，MACD負的柱狀體也擴大，KD指標開口出現密合，短期均線再度下彎，5日線未站穩前，操作宜保守。