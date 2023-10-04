台股下跌180.96點 三大法人賣超314.66億元

台股今（4）日於開低走低，盤中最低一度下殺至16203.34點，終場收16273.38點，下跌180.96點，跌幅1.09%，成交量2382.38億元，三大法人賣超314.66億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超259.08億元，投信買超22.17億元，自營商賣超（合計）77.74億元，其中自營商（自行買賣）賣超32.62億元，自營商（避險）賣超45.12億元。

台股下跌近200點，台積電（2330）續跌，早盤以521元開出，終場收520元，下跌9元，跌幅1.7%，一舉摜破5日線及10日線，而聯發科（2454）相對逆勢撐盤，股價開低走高，終場收780元，上漲8元，漲幅1.03%。