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ETF 00932受益人9月大增402% 等權重投資成台股震盪下亮點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

近期台股市場波動度加劇，個股投資掌握不易，對愛息族來說，正是尋找優質企業低檔進場的機會。兆豐永續高息等權ETF（00932）較符合現在注重的永續投資、高配息的企業為存股息最受歡迎，採用高股息中唯一等權重配置成為市場新亮點，2023/9/1上市以來深獲投資人認同，單月受益人數大幅成長402%。

9月台股市場波動度加劇，以證交所產業分類中，表現較好的前五大分別是電子通路業+13.0%、化學工業+3.2%、橡膠工業+3.1%、居家生活+2.5%、建材營造+2.3%，相較台股加權股價指數的-1.5%與台灣50指數的-2.58%，臺灣產業龍頭存股等權重指數受惠產業輪動上漲0.56%。台股第3季主要權值股進入整理，特定產業表現難以預估，而各產業輪動勝大盤者大有所在，龍頭股明顯較能參與到產業輪動時台股的投資機會。

兆豐永續高息等權ETF（00932）研究團隊表示，目前電子業庫存調整除半導體庫存還偏高外，下游大致上庫存問題已經不大，不過目前面臨最大問題是需求低迷，應該要留意相關產業二次去化庫存，以及高利率的情境下是否抑制投資動能及消費需求，尚需密切觀察。科技股看法上，AI是長線的主流並無疑慮，不過短期籌碼尚待時間整理。台股以高股息殖利率吸引投資人，以臺灣ESG永續高股息等權重指數為例，2022年殖利率為6.96%，近期台股大盤持續震盪，有助於醞釀築底反彈契機，若客戶喜好息收型的台股ETF，建議可趁機布局加碼00932。

兆豐龍頭等權重ETF（00921）研究團隊表示，等權重會在固定的時間「再平衡」調整讓每一檔成分股的「權重都一樣」，權重超出的成份股部份賣出，買進較低權重，買低賣高實現價值投資的精神。近期台股大盤持續震盪，投資人可趁機布局00921＋00932市場獨一無二的等權重配置，有機會收成台股在上行的果實，這類攻守皆宜的投資策略，適合持續鎖定在長期持有資產配置的息收族。

台股 高股息

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