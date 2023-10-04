台股跳水 全市場僅迎廣、地球、昶虹、笙泉飆漲停

美股周二大跌，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數收在5月31日以來最低，標普500指數收在6月1日以來最低，台股今（4）日開低走低，盤中一度下至16,203.34點，大跌251點，台股跳水，上市櫃個股中僅4檔漲停，包括迎廣（6117）、地球、昶虹、笙泉等逆勢大漲，衝上漲停板。

美股周二大跌，道瓊工業指數下跌430.97點，跌幅1.3%，收33,002.38點；標普500指數下跌58.94點，跌幅1.4%，收4,229.45點；那斯達克綜合指數大跌248.31點，跌幅1.9%，收13,059.47點；費城半導體指數也大跌2.1%。

台股集中市場早盤以16,419.48點開出，下跌34.86點，在9時44分時指數一度下探至16,203.34點，下跌251點，盤中跌勢沈重；櫃買市場早盤以214.49點開出，下跌0.26點，盤中一度下滑至212.24點，下跌2.51點。

台股跳水，各類股齊挫，權王台積電開低，全市場4檔個股逆勢衝上漲停，迎廣7月、8月的獲利已經彌平上半年的虧損，市場估第3季可望轉盈，股價開高走高衝上漲停47.6元鎖死。

集中市場強勢股中，地球及昶虹也衝上漲停，另外，上櫃股也有1檔亮燈漲停，笙泉早盤以39.55元開高，盤中衝上漲停43.25元鎖死，排隊買單超過7,200張。