10/4【早晨財經速解讀】就業太強勁?10年債殖利率再創高!拜登2024通膨大變數?麥卡錫丟議長寶座

美國股市標普500指數周二收在6月1日以來最低水準，經濟數據強化聯準會（Fed）可能需要維持高利率的預期心理。

道瓊工業指數下跌430.97點，跌幅1.3%，收在33,002.38點；標普500指數跌58.94點，跌幅1.4%，至4,229.45點；那斯達克綜合指數大跌248.31點，或1.9%，收在13,059.47點。

道瓊工業指數和那斯達克綜合指數雙雙收在5月31日以來最低水準。道瓊工業指數今年迄今下跌0.4%，那斯達克仍大漲約25%。

數據顯示，8月美國職缺意外增加，在周五公布關鍵的美國就業報告之前，加劇對勞動市場緊俏的疑慮。

美國10年期公債殖利率突破4.80%，創2007年來最高水準。較長期債券領跌，推動2年期和10年期以及5年期和30年期利差擴大。借貸成本上升對企業和消費者都不利的。

當日，除公用事業類股之外，所有標普500指數各類股都下跌，非必需消費品股和科技股領跌。成長型公司往往是受收益率上升打擊最大的類型之一。

有華爾街「恐慌指數」之稱的CBOE市場波動率指數（VIX）創下5月24日以來最高收盤水準，可見市場中多變的情緒正在醞釀之中。

越來越多華爾街股票策略師對利率走高的影響示警，高盛加入摩根士丹利和摩根大通的行列，警告股市進一步下跌。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克表示，Fed沒有再次上調政策利率的緊迫性，但降息可能需要等「很長一段時間」才合適。克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特表示，她對再次升息持開放態度，可能是在下一次會議上。

亞馬遜（Amazon）和微軟分別大下跌3.7%和2.6%，路透報導，英國媒體監管機構Ofcom將對這兩家公司在英國雲端市場的主導地位展開反壟斷調查。

旅遊股下跌，Airbnb Inc.和郵輪營運商Carnival Corp.都走低。

英特爾上漲0.7%，英特爾宣布明年 1 月 1 日將「可程式設計解決方案事業部」(PSG) 分拆出來營運，同時計劃在未來 2 到 3 年內公開發行該事業的股票。