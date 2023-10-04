熱錢出走 外資轉賣台股158億

經濟日報／ 記者高瑜君楊筱筠／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股昨（3）日開低走低、震盪盤軟，主因外資轉賣超台股158億元，加上國慶連假即將到來，丙種賣壓提前出籠，多頭追價意願轉弱，國家隊雖進場護盤買超42.1億元，然不敵外資龐大賣壓，指數終場下跌102點、收16,454點，成交量萎縮至2,614億元，半年線得而復失。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利看法，受到美元指數走強、美債殖利率攀高影響，亞股再度疲軟，加上台股面臨雙十長假，買盤追價無力，行情區間震盪機會高，預期短線指數在16,200點至16,665點間整理。接下來要觀察美國非農就業報告、國際油價、美元指數、美債殖利率等數據。

昨天台股開低走低，由於外資轉賣超，賣壓聚焦電金傳三大產業指標股，使得前十大權值股除聯發科外全面下跌收黑；八大類股除造紙、營建逆勢收紅，餘均收黑下挫；族群中，記憶體股強勢表態，線纜股、AI股、及航運股表現則最為弱勢。

昨日盤中一度閃現11千金，周一才被亞德客-KY擠下千金股行列的譜瑞-KY，昨日成功逆襲，重新站回千金股之列，但尾盤亞德客跌出千金股外，收在998元，使得終場仍為十千金。

由於國慶連假即將到來，丙種金主提前縮手，壓抑行情走勢。上檔部分不耐久盤套牢賣壓認賠出場，且月線與半年線死亡交叉在即（僅差16點），使多頭追價意願轉弱，股期雙市逆價差擴大至42點，行情恐將再轉震盪。

三大法人昨日賣超台股184億元，其中，外資現貨由買轉賣、賣超158億元，外資累計今年以來在台股市場轉為賣超91.4億元；投信則買超15.4億元，連43買、累計買超金額1,270.2億元，繼續朝最長連57買紀錄挺進；自營商則由買轉賣、賣超41.5億元。

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