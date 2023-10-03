美債殖利率攀高近16年高點 這檔美債ETF今年要配五次

上周美債市場受到穆迪示警，若政府關門將影響美國公債信評，美債殖利率攀高至近16年高點，吸引資金源源不絕流入債券ETF，其中，熱門債券ETF之一的國泰20年美債（00687B）將於10月19日擬每受益權單位除息0.21元，以今（3）日收盤價換算，單季配息率達0.71%，且還納入收益平準金機制及今年合計將配五次。

國泰20年美債採季配息機制，此次為最後一次1、4、7、10月這組季配時間除息，最晚只要在10月18日前持有或買進，皆可參與本次配息。

11月20日後國泰20年美債開始適用收益平準金機制，預期納入後可讓每次配息回歸穩定，不易有稀釋情況。並且同步更改配息時間，便利投資人規劃債券息收現金流，打造月月領息投資組合，未來將在改為3、6、9、12月除息，也就是說，今年配息次數將達五次。

根據最新2023年9月聯準會利率點陣圖顯示，隱含年底前仍將升息1碼，由芝商所Fed Watch資料亦顯示，12月利率會議再升息1碼以上機率達40.3%。

國泰20年美債經理人江宇騰指出，今年底是聯準會升息終點的立場沒有改變，2024年則轉向降息，進入降息循環後，債券價格反彈幅度最大的就是存續期間長的長天期債券，而據歷史資料顯示，在近3次升息循環結束時進場配置長天期美債市場，持有2年累積報酬率有望達到20%！

美國公債被視為無風險資產，違約率極低，避險效果佳，存續期間數值愈大，代表債券價格對利率變化的敏感度愈高，以國泰20年美債為例，截至9月27日，基金平均有效存續期間約16.5年，也就是說接下來如果債券殖利率下降1%，債券價格有機會上升約16.5%，且目前指數到期殖利率約4.8%，來到2007年11月以來的新高，殖利率來到難得的甜蜜點。

國泰20年美債今年以來規模由83.74億元大幅成長至471.85億元，規模增加4.6倍，受益人數已達65,645人，增幅超過22倍，國泰20年美債今年6月、9月已追加募集，自9月20日開始銷售第3次追加募集的200億額度。

觀察同期間整體債券ETF市場表現，今年以來大放異彩，年初受益人數僅14.56萬人，9月底來到73.27萬人，規模自1.2兆元，增加至1.67兆元。