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ETF收益平準金資訊揭露 11月上路

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

為強化資訊揭露，提升指數股票型證券投資信託基金（ETF）收益分配資訊透明度，櫃買中心修訂證券商營業處所買賣指數股票型基金受益憑證審查準則，增加ETF收益平準金相關資訊揭露規範，於今年10月2日公告，並自11月1日起實施。

櫃買中心表示，由於ETF可能因除息前大額申購而導致基金配息率被稀釋，扭曲基金配息率的真實性，影響既有受益人取得合理的基金配息，因此部分投信業者採取收益平準金機制，以緩解配息金額受基金規模成長而被稀釋的程度。

而現行投資人於收到收益分配通知書時，才得知收益平準金及其他項目占收益分配金額之比例，為使投資人更即時獲得收益分配組成資訊，自今年11月1日起，發行人於第二階段公告收益分配時，除揭露原有之收益分配預估總額外，另增加資本利得、收益平準金等各項目占比資訊，以利投資人進行投資決策。

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