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卡位半導體復甦機會 00927連兩季配0.22元、單季殖利率1.4%

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導

群益半導體收益（00927）今（2）日公告最新配息資訊，每受益權單位預估配發金額為0.22元，以收盤價估算，單次配息率近1.4%，除息日訂於10月19日；想參與00927配息的投資人，最後買進日為10月18日，配息發放日則為11月14日。

群益半導體收益自今年6月6日掛牌上市，採季配息，連續兩季配出同樣金額，預估年化配息率有望來到5.76%。

群益半導體收益經理人謝明志表示，半導體庫存去化已告一段落，晶片銷售也逐漸露出曙光，加上長遠來看，今年來AI趨勢的崛起，未來生成式AI應用領域將再擴大，也進一步推升AI伺服器的需求增加，也帶動相關晶片、散熱、封裝、組裝需求一併成長，有助相關供應鏈發展，並促進半導體業復甦。

台灣擁有最完整的上中下游半導體產業聚落，在AI大趨勢中扮演關鍵角色，受惠程度高，類股表現值得期待，建議投資人不妨以台灣半導體收益ETF來建立部位，不僅掌握後續產業景氣復甦行情，且台灣半導體股除了獲利能力與商機前景俱佳，更有不少股利配發穩定、配息大方願意與投資人共享成果的公司，還能兼顧半導體高息股所帶來之收益優勢。

群益台灣半導體收益追蹤指數為臺灣半導體收益指數，是首檔精選高息成分股的台股半導體ETF，先篩選日均成交額>8000萬與近四季稅後ROE>0之個股，確保其流動性品質與獲利能力，而指數會在每年5月與12月重新審核成分股，5月底的審核精準鎖定半導體股中的高息股，同時卡位全年高息。

此外，第二次指數審核落在12月底，考量股利率、累積前三季獲利成長率，超前佈署隔年極具股息及股價成長潛力之半導體企業股票。

半導體 配息 群益

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