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0056配息1.2元…上回5個交易日就完成填息 投資人最晚這日前買進持有

ETF 0056單季殖利率達3.35%、今年合計配2.2元 金額創成立來新高

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導
0056績效表現。資料來源：Lipper，截至2023/9/28。
0056績效表現。資料來源：Lipper，截至2023/9/28。

元大台灣高股息（0056）10月季配息公告出爐！每受益權單位擬配發1.2元，以今（2）日收盤價換算單季殖利率達3.35%；合計今年將配出2.2元，創下成立以來新高。本季實際配發金額將在10月17日第二階段公告，10月19日除息，想參與配息的投資人，最晚在10月18日前買進並持有，配息發放日則在11月14日。

統計0056今年以來報酬及配息、填息表現：至9月28日含息總報酬為42.5%，7月首次季配除息年化配息率5.6%，僅5個交易日即完成填息，連續填息年數進入第13年，續創高股息 ETF 新紀錄。

0056成分股自臺灣50指數與臺灣中型100指數中挑選，且是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息 ETF，此策略實際運作超過15年，提供具參考性的長期配息、填息紀錄，且相對更有機會納入受惠景氣築底向上，獲利能力成長之成分股。

統計0056追蹤之臺灣高股息指數於2007年發布以來，四次景氣觸底向上階段，指數漲幅介於15.4%至90.3%。本次景氣對策信號分數目前以2023年2月為最低點，呈現復甦趨勢，據 FactSet 預測，0056現階段成分股有高達84%在2024年 EPS 將呈正成長，平均年增率達32%，可望持續帶動0056表現。

元大投信提醒，參加 ETF 配息時要留意配息率不代表報酬率，ETF 所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自 ETF 淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。不宜以單次配息推估該 ETF 未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估 ETF 配息。

臺灣高股息指數於景氣觸底向上階段表現優異。資料來源：國家發展委員會、Bloomberg，採計逐月公布之景氣對策信號分數波段低點至波段高點，作為景氣觸底向上之時間區間。臺灣高股息指數為0056標的指數，報酬指數為含息報酬。
臺灣高股息指數於景氣觸底向上階段表現優異。資料來源：國家發展委員會、Bloomberg，採計逐月公布之景氣對策信號分數波段低點至波段高點，作為景氣觸底向上之時間區間。臺灣高股息指數為0056標的指數，報酬指數為含息報酬。

配息 高股息 ETF

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