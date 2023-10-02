台股上漲203.57點 三大法人買超152.75億元

台股今（2）日於開高走高，盤中最高一度拉升至16575.31點，終場收16557.31點，上漲203.57點，漲幅1.24%，成交量2821.74億元，三大法人買超152.75億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超63.8億元，投信買超53.6億元，自營商買超（合計）35.34億元，其中自營商（自行買賣）買超29.12億元，自營商（避險）買超6.21億元。

台股中秋節後迎來十月光輝行情，台積電（2330）開高走高，早盤以530元跳空開出，最後一盤爆2,985張買單再往上拉升股價，終場收在533元，上漲10元，漲幅1.91%，助攻台股上漲逾200點；而AI股重回市場關注焦點，其中緯創（3231）以18萬張大量位居個股成交量榜首，股價開高攻上漲停，而廣達（2382）也以近10萬張成交量排名第二。