台股大漲收復半年線後 簡伯儀：季線非難事

台股今（2）日受到美國政府關門危機解除，加上中秋節前觀望買盤回流，指數出現反彈，大盤開盤跳空越過10日均線，指數在量能明顯回溫，加上日線技術指標從低檔回升下，股價緩步墊高，終場指數上漲203點，收在16,557點，收盤指數站回半年線。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國聯邦政府關門危機，終於暫時消散。眾院議長麥卡錫不再要求政府大砍開支，在民主黨眾議員幾乎全數力挺下，眾院以335對91票通過為期45天的短期開支法案「持續撥款決議案」，之後交參院表決，在距本會計年度結束僅幾個小時前以88對9票通過本案，國會搶在美東時間10月1日之前，漏夜通過短期撥款法案，使聯邦政府得以繼續運作到11月17日前，雖然第4季仍可能發生另一次政府關門，但短線關門危機暫時解除，有利於股市反彈。

過去14年統計中，秋節結束後續1日、5日節前觀望買盤結束，上漲機率回到67%，今日台股也是如此，加上國際股市在假期期間表現不錯，指數收盤再度回到半年線之上，日K線連續三天收紅，且今日紅K棒為最近最長的，量能也連續二天回溫，加上日線技術指標，日KD指標於低檔正式出現黃金交叉，RSI 指標也回到50多方區之上，股價距離下彎的月線也剩下不到8點，後續量能若能再度回到3,000億元之上，本周指數有機會站穩月線反壓。

且觀察大盤再突破月半年線反壓後，型態上出現小W底，若以W底頸線在16,498點、底部在16,202點，若以等幅測量來看，指數有機會來到16,794點，將挑戰季線反壓，因此，大盤在量能回溫，指標轉強下，建議逢低偏多操作。