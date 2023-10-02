美國汽車工會擴大罷工 法人長線看好東陽、胡連等後市

美國汽車工人聯合會（UAW）再次擴大罷工規模中，法人機構表示，台灣汽車零組件廠商今年下半年營運展望向上，雖考量近期美國三大車廠面臨罷工，若後續規模仍持續擴大恐不利於供應鏈表現以及市場評價，不過，長期仍看好東陽（1319）、胡連等後市營運表現。

分析師表示，UAW宣布，針對底特律三大車廠通用汽車、福特汽車、及Stellantis 的罷工行動再次升級；由於與Stellantis談判正取得進展，最新一波擴大罷工行動沒有涉及Stellantis，UAW新增兩家汽車裝配廠的罷工，分別為福特汽車位於伊利諾州的芝加哥裝配廠和通用汽車位於密西根州中部的蘭辛德爾塔裝配廠。新增加的罷工人數約6,900名工人，使罷工總人數超過25,000人。UAW擁有約14.6萬名工會成員，目前投入成員約占17%。

根據了解，UAW罷工基金約有8.25億美元，約可支撐11周全面罷工。車廠庫存方面，8月底Stellantis庫存約可支撐74天的銷售，福特、通用則可支撐64天、50天。而UAW先前已表示，不會一開始就全面罷工，會視與車廠談判狀況而定。以目前局勢來看，上一波擴大罷工主要在於各地汽車經銷商的零件補給，不影響各車廠汽車工廠生產進度，但會波及汽車維修工作。

最新一波擴大罷工則直接影響汽車裝配廠，且局面尚未有和緩跡象，雖福特執行長於日前表示與UAW非常接近達成協議，但隨後UAW工會領導人則反駁此一說法。福特汽車與UAW在新電動車電池工廠的工資與福利上存在巨大歧見。